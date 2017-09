GETAWAY - SENZA VIA DI FUGA/ Su Italia 1 il film con Selena Gomez (oggi, 14 settembre 2017)

il film thriller in seconda serata su Italia 1

NEL CAST ANCHE SELENA GOMEZ

Getaway - Senza via di fuga, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 14 settembre 2017 alle ore 23.10. Una pellicola di genere azione e thriller che è stata prodotta nel 2013 per la regia di Courtney Solomom mentre nel cast sono presenti Ethan Hawke, Selena Gomez, Jon Voigt e James Maslow. Tra i protagonisti di questo film figura anche il noto attore, cantante e ballerino James David Maslow nato a New York nel 1990. Si è fatto largo nel mondo dello spettacolo interpretando diverse serie televisive di successo come nel caso di iCarly, Big Time Rush, Big Time Movie e Sequestered. Per quanto concerne l’ambito musicale ha fatto parte della band dei Big Time Rys salvo poo iniziare una carriera da solista che ha visto proprio nel 2017 l’uscita del suo primo album intitolato How I Like It. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

Brent Magna è un ex pilota di gare automobilistiche che sta conducendo una vita quanto mai serena e tranquilla al fianco della donna di cui è sempre stato innamorato e con la quale ha convolato a nozze. Un giorno che sembra essere come tanti altri soltanto all’apparenza, per Brent c’è una drammatica notizia che lo fa entrare in un vero e proprio incubo. Sfruttando la sua assenza da casa, dei criminali hanno fatto irruzione rapendo l’amata moglie. La notizia viene resa nota all’ex pilota direttamente sul proprio cellulare da parte del criminale responsabile di questa azione che non sembra avere un fine ben definito.

L’unica cosa certa è che il criminale ha preso in ostaggio la donna e soprattutto detta le regole di uno strano e drammatico gioco attraverso il quale lo stesso Brent potrebbe portare alla liberazione della moglie. In particolare è stata nascosta in un posto che si può trovare in qualsiasi parte del mondo e per Brent l’unico modo per arrivarci è quello di utilizzare un auto che gli stessi criminali mettono a disposizione dell’ex pilota.

Si tratta di un auto quanto mai particolare in quanto dotati di un sistema che permette agli stessi rapitori di tenere costantemente sotto controllo visivo e gps tutti gli spostamenti di Brent. Tra l’altro viene imposto al disperato Brent di restare sempre all’interno dell’auto, qualora non dovesse rispettare le regole allora la vita della moglie sarebbe a forte rischio. In quella che sarà una incredibile avventura e corsa contro il vento, Brent sarà coadiuvato da una giovane donna proprietaria dell’auto e che soprattutto è una vera e propria professionista nell’uso dei computer. Riusciranno i due a salvare la vita della moglie di Brent ed allo stesso tempo uscirne anche loro vivi?

© Riproduzione Riservata.