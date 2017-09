GIANLUCA VACCHI A MATRIX/ Mr Enjoy ospite insieme alla sua nuova fidanzata Ariadna Gutierrez

Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi ieri sera è stato ospite di Matrix, dove per la prima volta ha presentato la sua nuova fiamma ovvero la bella e prosperosa Miss Colombia 2014 Ariadna Gutierez. Intervistato da Nicola Porro, il miliardario che può vantare di circa 11 milioni di followers su Instagram, ha parlato della sua vita, dei guai giudiziari e soprattutto del suo rapporto con la sua nuova fidanzata. Mr Enjoy ha raccontato qualche dettaglio in più del suo incontro avvenuto a Miami con Ariadna, a poche settimane dalla fine della sua precedente relazione: "Vado a Miami e mi godo la vita da single… mi giro e c’è questa meraviglia, aveva gli occhiali e un cappello di paglia e da lì non sono più stato single". Il miliardario ha quindi precisato di volersi dedicare ampiamente a questa nuova relazione, chiarendo con delle percentuali i sui pricipali argomenti di interesse degli ultimi tempi: "mi occupo al 60% di musica e al 40% proprio a lei" (indicando la bella Ariadna).

Gianluca Vacchi chiarisce i suoi guai finanziari

Nell'intervista rilasciata a Matrix, Gianluca Vacchi ha spiegato a Nicola Porro qualche dettaglio in più sui suoi recenti guai finanziari che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbero portato al pignoramento di alcune sue proprietà. Secondo quanto da lui affermato, tali provvedimenti non sono stati presi per problemi economici ma per delle questioni giudiziarie. Dunque, chi pensa che uno degli italiani più chiacchierati del momento, debba tirare la cinghia per arrivare a fine mese, farà bene fin da subito a fare un passo indietro: Mr Enjoy ha chiarito, portando con sé anche dei dati concreti, di essere ancora uno dei miliardari più ambiti al mondo e di non avere nessuna preoccupazione riguardo l'assottigliamento del suo immenso patrimonio che (a quanto sembra) resta ancora intatto. Non sono mancati inoltre i riferimenti al mondo della politica: Vacchi ha precisato di non essere mai stato preso in considerazione dai vari politici per un semplice motivo ovvero perché "hanno paura di chi ha troppo successo".

