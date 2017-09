GIGI D'ALESSIO/ Crisi passeggera con Anna Tatangelo? "Questa fase fa bene a entrambi" (La Vita in Diretta)

Gigi D'Alessio a La Vita in Diretta

Gigi D'Alessio ospite a La Vita in Diretta: il cantante napoletano è tornato su Raiuno per parlare della sua carriera e della sua vita privata. Da poco infatti è diventato nonno, un ruolo a cui si sta pian piano abituando: «Ho detto a mia nipote di non chiamarmi mai nonno, ma Gigi, ma lei continua a chiamarmi nonno». Quello di padre è invece un ruolo che ha imparato negli anni: «Ho quattro figli, ognuno di generazioni diverse. Io credo che quello del papà non sia un mestiere, si impara ad esserlo col tempo. Io non riesco ad essere duro con loro, sono un amico». Essere padri è difficile, esserlo quando si è un personaggio famoso lo è ancor di più: «Gigi D'Alessio è solo un cantante, lontano dal palco sono solo Gigi. Il papà non c'entra nulla con l'artista. Io sono un uomo che cantante: quest'ultimo non deve prevalere, altrimenti vuol dire che l'uomo non vale nulla», ha spiegato nell'intervista rilasciata a La Vita in Diretta.

"A' FEMMN" SECONDO IL CANTANTE NAPOLETANO

Gigi D'Alessio a La Vita in Diretta ha avuto anche modo di partecipare per qualche minuto ad uno dei suoi giochi preferiti, L'Eredità. Il cantante partenopeo si è rivelato molto capace. «Il napoletano non è un dialetto, ma è una lingua, quindi io penso in napoletano e poi traduco in italiano», ha spiegato D'Alessio parlando della parola indovinata, guarda caso "donna". Una parola che lo spinge a diverse riflessioni: «Anche la terra dove si nasce è femmina. La terra è femmina. E noi nasciamo dalle femmine. Meno male che esistete, altrimenti ci saremmo estinti. La musica è come una donna: dipende da come la vesti». E se si parla di donna non si può non parlare di Anna Tatangelo, anche se Gigi è stato molto enigmatico: «Certe cose non te le puoi nemmeno spiegare. Forse questo momento fa bene a entrambi, io poi sono convinto che i grandi amori restano. Non posso quantificare il mio amore, o c'è o non c'è. La donna ad un certo punto deve diventare "socia"».

