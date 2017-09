GRACE DI MONACO/ Su Rai Movie il film con Nicole Kidman (oggi, 14 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su Rai Movie

NEL CAST NICOLE KIDMAN

Grace di Monaco, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 14 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola drammatica del 2014 diretta da Olivier Dahan ed interpretata da Nicole Kidman, Tim Roth, Frank Langella, Paz vega e Milo Ventimiglia. Nicole Kidman, che interpreta il ruolo della protagonista, ha preso parte a grandi successi cinematografici internazionali del calibro di Billy Bathgate, Cuori ribelli, Ritratto di signora e Moulin Rouge. Nel 2002 si aggiudicò un Oscar per la sua magistrale interpretazione nel film The Hours. Tim Roth, che veste i panni del Principe Ranieri di Monaco, è famoso per i suoi ruoli in pellicole come La grande passione, Even Money e Silver city. Il film Grace di Monaco non ha suscitato critiche positive, soprattutto tra i parenti della principessa. Sia Olivier Dahn che l'attrice protagonista del film hanno fin da subito difeso a spada tratta il loro operato, ma ciò non li ha tratti in salvo dall'enorme mare di critiche ricevute dopo l'uscita del film. Le riprese della pellicola ebbero inizio nel settembre del 2012, per poi terminare nel dicembre dello stesso anno. Alcune scene sono state girate anche in Italia. Il film Grace di Monaco venne distribuito nei cinema italiani in contemporanea con Regno Unito e Stati Uniti, per via di un ritardo nella fase di distribuzione della pellicola nei Paesi anglosassoni, venne inoltre proiettato in anteprima al Festival di Cannes. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

GRACE DI MONACO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

L'intera trama del film è basata sui fatti realmente accaduti, tra il 1961 ed il 1962, nell'esistenza di Grace Kelly, ovvero la famosa principessa di Monaco. In quel periodo la donna sposò il principe Ranieri nel bel mezzo di un grave momento storico e politico per il Principato. In quegli anni, infatti, la Francia minacciava di attaccare militarmente il piccolo Stato europeo. L'intera storia racconta diversi momenti personali di Grace Kelly, che per motivi narrativi sono stati ampiamente amplificati e resi più adatti per una rappresentazione cinematografica della realtà. Dopo il matrimonio con Ranieri, il più grande dilemma personale che la splendida Grace si trovò a dover affrontare, riguardava la possibilità di tornare o meno a calcare nuovamente le scene del mondo di Hollywood, rinunciando per sempre alla vita da principessa.

© Riproduzione Riservata.