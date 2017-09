GIGI D'ALESSIO E ANNA TATANGELO/ A La Vita in Diretta la verità sulla crisi: il cantante emozionato in studio

Gigi D'Alessio

Finalmente arrivano nuove rivelazioni sulla criti che ha colpito una delle coppie della musica italiana più amate di sempre: Gigi D'Alessio, ospite a La Vita in Diretta, parla di musica ma anche dell'amore con Anna Tatangelo. I due ormai sono divisi da settimane e, a quanto pare, la situazione non sembra migliorare. Gigi D’Alessio si emoziona quando la conduttrice chiede "Come va con Anna?", e stavolta non evita le risposte, così come fatto dalla coppia in tutto questo tempo. “Forse questo momento fa bene sia a lei che a me ne sono convinto, perché i grandi amore restano” dichiara D'Alessio, quasi con parole che sembrano appartenere ad una delle sue canzoni. La situazione tra i due rimane quindi "stabile", la crisi permane e purtroppo per la coppia non sembrano esserci segni di miglioramento.

GIGI D'ALESSIO EMOZIONATO

Il gossip dell'estate è proprio legato a Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo. La coppia nata sotto i riflettori e che tanto ha fatto discutere aveva trovato un equilibrio consolidato con l'arrivo del loro primogenito ma tutto si è infranto quest'estate contro un muro di gossip. I primi rumors sulla crisi della coppia è arrivata proprio sui settimanali e sotto l'ombrellone dei fan e dei patiti di musica e gossip e, qualche giorno dopo, è arrivata la conferma di Anna Tatangelo che sui social ha parlato di una crisi e di rispetto della privacy in questo momento. Cosa penserà adesso che Gigi D'Alessio ha alzato il velo sulla loro situazione proprio in tv e, precisamente, a La Vita in Diretta.

LE RIVELAZIONI DE LA VITA IN DIRETTA

Proprio nella puntata di oggi pomeriggio la neo conduttrice Francesca Fialdini ha posto la cocente domanda al cantante che, naturalmente, se la aspettava. Lo stesso cantante partenopeo ha cercato di rispondere ma senza spingersi troppo in là. Dopo una risatina iniziale ha parlato di amori che non finiscono e di cose che cambiano nel tempo tanto da citare proprio una frase di una sua canzone, Emozione senza fine: "L’amore ti unisce e poi ti fa dividere e non ti lascia un posto per nascondere l’unico volto tra le maschere’ [...] Tu non puoi mai pensare cosa succede dopo. Io sono convinto che i grandi amori non finiscano” e alla domanda della Fialdini su quanto sia innamorato in questo momento da 1 a 10, sempre Gigi D'Alessio cerca di svincolarsi dichiarando: “Da uno a dieci quanto sono innamorato? Una persona innamorata è una persona innamorata, ma a un certo punto la donna deve diventare tuo socio… non dico in affari“. Quali saranno stati i veri motivi della rottura?

© Riproduzione Riservata.