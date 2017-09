Giusy Ferreri mamma/ E' nata Beatrice, la prima figlia: i commenti dei fan e le dichiarazioni in gravidanza

Giusy Ferreri

E' nata Beatrice, la prima figlia di Giusy Ferreri e del compagno Andrea Bonomo. La notizia ufficiale è trapelata dalla diretta interessata che su Facebook, ha condiviso un post d'amore per la piccola. Tanti i commenti dei fan a seguire: !Giusy, non so nemmeno cosa scriverti. Credo che il mio cuore abbia raggiunto poche volte questa gioia nel cuore nella mia vita! Sono felice nel profondo e le lacrime di gioia sono impossibili da evitare... Felice che stai bene, che state bene! Buona vita alla piccola, avrà una vita meravigliosa, ne sono sicura... Ti auguro il meglio perché meriti e meritate il meglio. Ti voglio bene da morire, è la cosa più bella che potesse accadere... Che andasse davvero tutto bene. Tanto amore a tutti voi", e ancora: "Augurissimi Giusy. Sono contenta che l'hai fatta nascere a Magenta, sei rimasta legata ai tuoi luoghi. Un abbraccio e un bacione alla piccola!", "In questi giorni ti pensavo spesso! Mi chiedevo "chissà come sta.. se è in ospedale" ... Spero tu stia bene.. buona ripresa e un bacino a Beatrice! E auguroni anche al papà! Io spero di vederti ad un tuo concerto sperando non coincida con la nascita del mio batuffolino che sarà verso febbraio! Benvenuta nel mondo delle mamme". Lo scorso marzo Giusy, presentando il suo nuovo album, aveva raccontato a Sorrisi di volerlo dedicare anche alla figlia: "L'album "Girotondo" non è dedicato solo ai bambini che ho incontrato lo scorso anno per ballare "Roma-Bangkok", ma c'è da aggiungere anche lo dedico anche al bambino che porto in grembo. Ho un'emotività un pochettino più esplicita perché il primo trimestre di gravidanza vissuto anche a Sanremo è un po' così, particolare. Sono sempre stata piuttosto emotiva, ma su quel palco stavolta avevo delle emozioni un po' meno gestibili". (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Soddisfazioni private e lavorative

Giusy Ferreri è diventata mamma. Lo scorso 10 settembre è venuta al mondo la piccola Beatrice. "Tra le bellissime notizie di questa settimana vi aggiorno che Beatrice è nata il 10/9/2017 con parto naturale all'Ospedale Civile Fornaroli di Magenta (Mi)", con queste parole l'ex voce della prima edizione di X Factor, ha fatto sapere ai fan di essere diventata madre per la prima volta. "Ringraziamo di cuore il reparto ostetricia e ginecologia - ha scritto ancora la cantante - Stiamo benissimo e siamo appena rientrate a casa con papà Andrea. Tanti baci e a prestissimo", continua Giusy nel suo messaggio social. Il papà della piccola è Andrea Bonomo, geometra 36enne che l'artista ha conosciuto subito dopo la sua esperienza con il talent show (che all'epoca andava in onda su Rai2). Tanti i messaggi da parte dei fan e moltissimi festeggiano anche il disco di platino di "Partiti adesso". "Che bellissima notizia!! Proprio ieri dicevo che sarebbe stata una bella coincidenza se insieme a lei fosse arrivato anche il platino di Partiti adesso e così è stato! Tantissimi auguri", si legge sotto al suo post di Facebook.

Giusy Ferreri è diventata mamma: benvenuta Beatrice

La piccola Beatrice, figlia di Giusy Ferreri e del compagno Andrea Bonomo è venuta alla luce alle 5,17 del mattino. La particolare artista, tra le ultime esibizioni dal vivo con il pancione, si era mostrata sorridente e felice sul palcoscenico di Battiti Live, in onda su Italia 1. Per Giusy, le cose procedono a gonfie vele sotto tutti i punti di vista. Lo scorso marzo infatti, ha pubblicato l'ultimo album in studio, dal titolo "Girotondo" e le sta già regalando numerosissime soddisfazioni. "Ha una parte è molto leggera, fresca, attuale, la seconda parte invece è molto introspettiva. È come un percorso stagionale. Nella prima parte mi sono confrontata da giovani autori, facendoci ispirare processo creativo con cui è nata "Roma-Bangkok" con Baby K. Qui ho abbandonato l'orgoglio di voler scrivere anche io l'album, confrontandomi con gli autori per portare canzoni consone alla mia mentalità, sperimentando comunque un linguaggio nuovo per me", ecco cosa aveva raccontato a Sorrisi.com, pochi giorni prima dell'uscita del nuovo lavoro discografico. Cliccate qui per vedere la fotografia e il messaggio postati da Giusy Ferreri su Facebook.

