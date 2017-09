Gomorra 3 La Serie / Trailer ufficiale e nuove anticipazioni: Genny Savastano a rischio, tutti contro Ciro

Gomorra 3

Per vedere la terza stagione di Gomora bisognerà attendere il 17 Novembre. Questa la frase evocativa che accompagna il lancio del nuovo trailer: “I re cadono, i fantasmi ritornano, la guerra ricomincia”. L'attesa del pubblico cresce in maniera spasmodica e il trailer ufficiale fa crescere sempre di più la curiosità. Nelle immagini del trailer ci sono tutti i protagonisti: Genny, Ciro, Scianèl, Patrizia. Emerge un mosaico di alleanze inedito. Tutti, infatti, devono fare i conti col vuoto di potere che si è venuto a creare alla fine della seconda stagione dopo la morte di Pietro Savastano. Gli equilibri cambiano di nuovo e si creano nuove alleanze. Sulla scena della criminalità napoletana si affacciano nuovi e temibili personaggi.

GENNY E CIRO A RISCHIO IN GOMORRA 3

Assisteremo, quindi, a nuovi scontri, inattesi ritorni e pericolose alleanze, in un equilibrio tutto da trovare fra vecchi e nuovi clan. Ricordiamo che le riprese sono iniziate ad ottobre in Bulgaria e finite a maggio a Napoli. È stato coinvolto l’intero territorio campano per oltre 150 giorni di riprese, più di 160 location, oltre 350 attori, 4.500 comparse e 140 persone tra le troupe locali che hanno lavorato sul set Due giovani attori napoletani si aggiungono al cast principale: Arturo Muselli, nel ruolo di Enzo, capo di una nuova fazione che cercherà di prendersi il centro di Napoli e Loris De Luna che interpreta Valerio, ragazzo della Napoli bene, affascinato dalla prospettiva di entrare nella partita. Tornano anche nella 3^ stagione Ivana Lotito (Azzurra, la giovane moglie di Genny) e Gianfranco Gallo (Giuseppe Avitabile, il padre di Azzurra).

