Grande Fratello Vip 2, ED. 2017/ News dalla Casa: Giulia De Lellis, la grande rivelazione e le confessioni hot

Grande Fratello Vip 2

La seconda edizione del Grande Fratello Vip 2017, si è aperta lo scorso lunedì sera, in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Ilary Blasi e Alfonso Signorini. I 16 concorrenti, sono entrati ufficialmente nella Casa più spiata d'Italia, per vivere al suo interno per circa tre mesi. Attualmente, divisi in due squadre da otto, l'atmosfera nelle due parti della residenza di Cinecittà è serena e rilassata. I due gruppi, stanno abbassando le armi così come le difese e le "maschere". Simona Izzo, Serena Grandi e Cristiano Malgioglio per esempio, sono apparsi fin da subito troppo costruiti e con in testa un copione preciso. Durante le scorse ore però, tutti e tre si sono incominciati a rilassare e così, anche il "ciuffo" più invidiato d'Italia, ha trovato la forza per continuare il suo percorso all'interno del reality show, nonostante le difficoltà iniziali e l'isteria per un errore della produzione. Tra i tanti cambiamenti positivi, il pubblico sta cambiando la sua opinione anche su Giulia De Lellis. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo la precedente esperienza del fidanzato, ha voluto anche lei provare la gioia di entrare nella Casa. Dalle prime battute, Giulia sta facendo ricredere anche i detrattori, mostrando un carattere molto alla mano e proponendosi in maniera serena.

Grande Fratello Vip 2017, Giulia De Lellis: vera scoperta del reality

Giulia De Lellis nella Stazione di Tristopoli, si sta anche cominciando a confidare con gli amici presenti. Ecco perché, anche tra lei ed Aida Yespica, si è creato un inedito feeling e le due ragazze si sono ricredute vicendevolmente. Anche con Serena Grandi le cose vanno molto bene. Gli estimatori di Andrea e Giulia infatti, avevano molta paura di ritrovarle in Casa dopo la lite durante Pomeriggio 5. Questo aspetto però, è stato spiegato proprio dalle dirette interessate che hanno anche confessato di non avere alcun rancore reciproco. La De Lellis poi, ha voluto raccontare qualcosa anche della sua storia con Andrea Damante. L'ex corteggiatrice ha addirittura raccontato dettagli bollenti ed intimi su ciò che succede sotto coperta con il suo fidanzato. Giulia infatti, ha confessato che l'intesa con Andrea è esattamente la stessa del primo giorno. Tra loro, oltre ad amore c'è anche una fortissima passione e tanta attrazione fisica. La De Lellis ha anche confidato che i due, non riescono mai a vedere un film per intero perché si abbandonano sempre alla voglia di stare insieme. Giulia poi, ha riferito di sentire anche l'esigenza di mettere su famiglia insieme al suo fidanzato e, come ben sappiamo, anche Andrea è della stessa opinione.

