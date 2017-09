Heidi Klum e Vito Schnabel si sono lasciati/ "Momento difficile per la modella": addio o pausa di riflessione?

Heidi Klum

La storia tra Heidi Klum e Vito Schnabel sembra essere giunta al capolinea. Dopo tre anni e mezzo d'amore la top model e il fidanzato si sarebbero lasciati secondo notizie raccolte da People: "Le cose sono state difficili ultimamente, vivono sulle coste opposte. Inizia l'anno scolastico e Heidi deve concentrarsi sui bambini". Lui prima dell'estate era stato beccato mentre baciava una donna, ma Schnabel aveva spiegato che si trattava di una situazione innocente, era un saluto a un'amica di famiglia. I due hanno cominciato a frequentarsi tre anni e mezzo fa, dopo la fine della storia tra la Klum e il cantante britannico Seal, da cui la modella ha avuto tre figli Henry, 12, Johan, 10 e figlia Lou, sette. È anche mamma di Leni, 13 anni.

LA TOPMODEL È DI NUOVO SINGLE?

Ripercorriamo ora la carriera recente della modella tedesca. Nel 2012 Conduce gli MTV EMA 2012. Nel 2013 diventa giudice di America's Got Talent. Nel gennaio lancia una sua linea di intimo la Heidi Klum Intimates Line, sia femminile che maschile in collaborazione col colosso Bendon, e di cui è anche testimonial per la campagna primavera/estate 2015. A partire da giugno 2017 la top model Heidi Klum è stata ingaggiata dalla grande catena tedesca Lidl per l’upgrade del proprio posizionamento. La modella sarà testimonial di una collezione in esclusiva, da lei firmata, che verrà presentata a fine anno presso tutti i punti vendita Lidl. Ora arriva la rottura Vito Schnabel, una doccia fredda per la Klum.

