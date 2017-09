I MILLE GIORNI DI MAFIA CAPITALE/ Prima puntata: la docufiction racconta le indagini su Massimo Carminati

Rai 3 trasmette I mille giorni di Mafia Capitale

Rai 3 trasmetterà questa sera la prima puntata della docufiction 'I mille giorni di Mafia Capitale', dedicata alle indagini che hanno portato all'arresto di Massimo Carminati. Il programma, suddiviso in sei episodi a loro volta raggruppati in tre serate, verrà trasmesso ogni giovedì sera a partire dalle ore 21:15 circa. Al termine di ogni appuntamento sarà possibile assistere ad un ulteriore approfondimento condotto da Federica Sciarelli, durante il quale sarà possibile ascoltare una ricostruzione di tali indagini direttamente dalle parole di alcune persone direttamente interessate o alla vicenda oltre che di esperti quali testimoni, storici, scrittori. L'obiettivo di 'I mille giorni di Mafia Capitale' è di ricostruire e raccontare nei minimi dettagli le indagini della Polizia di Stato, coadiuvata dai Ros dei Carabinieri, in un arco di tempo particolarmente lungo ovvero da 2012 al mese di luglio del 2017. Tali ricerce di sono articolate su vari ambienti, a partire da quello criminale per passare a quello imprenditoriale, politico e sociale.

La docufiction 'I mille giorni di Mafia Capitale' prodotta da Rai Fiction-Magnolia porterà in scena i principali protagonisti di questo intricato filone di indagini durato cinque anni: non potrà mancare Massimo Carminati, con i suoi loschi traffici e l'immagine di uomo intoccabile all'interno del mondo della criminalità della capitale. Insieme a lui ci sarà il suo complice Salvatore Buzzi, dal passato di criminale e poi trasformatosi in imprenditore di grande successo. I loro intrighi si uniranno ad altri loschi individui, attraverso una serie di truffe e un pericoloso legame con il mondo della politica. Le Forze dell'Ordine si troveranno quindi coinvolte in una complicatissima indagini a 360° dove neofascisti verranno sorpresi nel loro legame con la corruzione e con misteriosi individui, tra i quali in primis lo stesso Carminati, alla ricerca di denaro facile.

