IL SEGRETO/ Anticipazioni 14 settembre: Emilia mente per difendere Maria da un ricattatore?

Il Segreto

I dubbi e le ipotesi saranno all'ordine del giorno nella puntata de Il Segreto di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:20. In essa terranno banco ancora i dubbi relativi alla confessione di Emilia, finita in carcere per un crimine che potrebbe non avere commesso. Dopo avere visto Lucas essere convinto che non sia lei l'assassina di Sol, questo pomeriggio anche Raimundo e Alfonso confermeranno le loro certezze, credendo nella completa innocenza della loro cara. A loro avviso, Emilia potrebbe avere mentito per proteggere qualcuno da un misterioso ricattatore e la loro ipotesi più accreditata li ricondurrà a Maria: forse qualcuno ha scoperto che la figlia di Emilia è ancora viva e si trova a Cuba insieme a Gonzalo ed Esperanza? Convinti di tale ipotesi, suocero e genero cercheranno di scoprire qualcosa in più proprio da Emilia, senza però ottenere (almeno per il momento) i risultati sperati. Nel frattempo, Donna Francisca continuerà a portare avanti il suo progetto per fare in modo che Raimundo perda la carica di Intendente. Per questo si rivolgerà ad un misterioso individuo per fare in modo che il suo ex amante non le metta più i bastoni tra le ruote.

Ismael svela il suo vero volto a Matias

I Castaneda non saranno gli unici a dover affrontare gravi problemi nella puntata odierna de Il Segreto. In essa, infatti, continuerà a tenere banco la questione relativa i sospetti di Rogelia, convinta di avere già incontrato Ismael in passato. La voce e il timbro particolare del ragazzo le ricorderanno qualcuno, anche se la governante non riuscirà ancora a fare chiarezza nei suoi ricordi. Le domande della donna metteranno in allarme il nuovo ospite di Los Manantiales che avrà il timore di essere scoperto prima che il suo piano giunga alla conclusione. Per questo deciderà di velocizzare la sua vendetta e per la prima volta mostrerà a Matias il suo vero volto, confermando anche davanti agli occhi del rivale di non essere una persona raccomandabile. Quando nessuno potrà ascoltare le sue parole, infatti, minaccerà senza esitazione il figlio di Alfonso dicendogli di smettere di creargli problemi con i Dos Casas. Matias avrà così il chiarimento che andava cercando, ma riuscirà a dimostrare i suoi sospetti anche davanti agli occhi di Hernando e Beatriz?

