Jeremias Rodriguez e Carla Cruz / Grande Fratello Vip 2, Video: primo bacio nella Casa, realtà o finzione?

Primo bacio al Grande Fratello Vip

E' nata la prima coppia della seconda edizione del Grande Fratello Vip? Attualmente dovremmo andarci con i “piedi di piombo” visto che, l'approccio tre Jeremias Rodriguez e Carla Cruz è stato semplicemente di carattere cinematografico. Il bacio tra i due è nato durante un momento di “recitazione” diretti da Simona Izzo che ha avuto modo di evidenziare le sue doti da regista dopo quelle fortemente spiccate di attrice. La moglie di Ricky Tognazzi ha allestito una scena con i due ragazzi, pensandoli sopra un aereo in preda ad una passione fulminea dopo essersi appena conosciuti. I due con serenità, non si sono affatto tirati indietro, a dimostrazione che comunque, un certo feeling riguarderebbe entrambi. Alcune ore prima, Jeremias aveva raccontato in giardino di avere voglia d'innamorarsi ancora. Proprio Simona Izzo, ha fatto notare questo interesse per Carla ma lui ha risposto vagamente. Jeremias è un vero latin lover ma forse, questa esperienza in Casa potrebbe fargli mettere la testa al posto giusto.

Primo "bacio" al Grande Fratello Vip: finzione oppure realtà?

Il bacio tra Jeremias Rodriguez e Carla però, non ha convinto appieno la regista che, nel corso della serata di ieri, ha ribadito di volerlo provare anche oggi. La modella era entrata al Grande Fratello Vip conosciuta come la fidanzata di Simone Rugiati. Durante una chiacchierata parlando di cibo però, proprio la giovane ha raccontato di amare e conoscere la cucina grazie ad una passata relazione amorosa con uno chef. Da questo, la conferma del suo stato sentimentale: single. Anche Jeremias è libero e tra i passati flirt degni di nota, ricordiamo quello con l'ex corteggiatrice Rossella Intellicato che poi, durante il suo percorso ha lasciato il trono proprio per finire tra le braccia del fratello di Belen. Nel corso di una diretta su Instagram, proprio Rossella ha affermato di essere molto contenta per Jeremias: “È una bellissima esperienza e con la sorella Cecilia si divertirà un sacco”. Nel frattempo nella Casa del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez ascoltando una canzone di Tiziano Ferro si è abbandonata alla lacrime ed è stata consolata proprio da Carla, facendo evidenziare un forte feeling d'amicizia anche tra di loro. Siamo sicuri quindi che, la Baby Rodriguez approverebbe questa nuova frequentazione del fratello. Staremo a vedere cosa succederà ed intanto, se volete vedere il video del casto bacio a stampo, potete farlo cliccando qui.

