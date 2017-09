LEATHERFACE/ Da oggi al cinema il film horror con Finn Jones e Stephen Dorff (14 settembre 2017)

Film in uscita al cinema

IL CAST DEL FILM HORROR

Leatherface è un film horror in uscita nella sale cinematografiche, oggi giovedì 14 settembre 2017. E’ diretto da Alexandre Bustillo e Julien Maury, entrambi al loro primo film con distribuzione internazionale, ed interpretato da Finn Jones (le serie tv Il trono di spade, Marvel Iron Fist e The Defenders), Stephen Dorff (Nemico pubblico - Public enemies, Blade, American hero) e Lily Taylor (L'evocazione - The conjuring, Mystic pizza, Haunting - Presenze). Leatherface è il prequel della saga di Non aprite quella porta, storico franchise horror creato nel 1974 da Tobe Hooper e rilanciato più volte nel corso degli anni. Contando anche i remake, questo è l'ottavo film della serie.

LE ORIGINI

Leatherface illustra le origini di uno dei più noti personaggi di film horror, il membro più sadico della famiglia di cannibali protagonista della saga di Non aprite quella porta. Questo omicida è noto perché indossa una maschera di cuoio fabbricata con i resti delle sue vittime, un grembiule da macellaio prodotto con lo stesso materiale ed ama utilizzare una motosega per infierire sui corpi delle vittime. Il futuro Faccia di cuoio (traduzione di Leatherface, nome in alcuni film è stato tradotto e in altri lasciato in originale) è un ragazzo in fuga da un manicomio, di cui ha rapito anche un'infermiera, insieme ad altri compagni di detenzione. A dar loro la caccia è un poliziotto con seri problemi psichiatrici, pazzo quasi quanto le sue prede e assetato di vendetta. Uno dei fuggitivi vivrà in questo viaggio, una sorta di romanzo di formazione al contrario, eventi così terribili e traumatici da trasformarlo in un terribile serial killer privo della parola e armato della caratteristica arma che dà il nome alla saga. Il titolo originale di Non aprite quella porta è infatti The Texas chainsaw massacre, traducibile come Il massacro con la motosega del Texas.

CURIOSITA'

Non aprite quella porta, uscito nel 1974 per la regia di Tobe Hooper, era un film a bassissimo costo ma sconvolse le platee per l'efferatezza dei suoi protagonisti. Il film fra l'altro si basa, in modo estremamente romanzato, su eventi realmente accaduti. Non aprite quella porta fu considerato così sconvolgente da essere vietato ai minori in molte nazioni, fra cui l'Italia, mentre in Gran Bretagna la pellicola è stata completamente bandita per oltre 25 anni. Il personaggio di Leatherface in origine, per come era stato pensato da Hooper e Henkel, lo sceneggiatore, doveva parlare. Fu l'attore che lo interpretava, Gunnar Hansen, a suggerire di renderlo muto e mentalmente disabile. Questo rese il personaggio ancora più inquietante ed imprevedibile, pur fornendo una sorta di spiegazione alla sua spietatezza.

