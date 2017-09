LEFT BEHIND - LA PROFEZIA/ Su Rai 2 il film con Nicolas Cage (oggi, 14 settembre 2017)

il film fantascientifico in prima serata su Rai 2

Left Behind - La profezia, il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 14 settembre 2017 alle ore 21.20. Una pellicola d'azione fantascientifica diretta da Vic Armstrong nel 2014. Il film, che rappresenta il reboot della pellicola intitolata Prima dell'Apocalisse, vede oltre a Nicolas Cage che vesti panni del protagonista, gli attori Chad Michael Murray, Lea Thompson, Nicky Whelan e Quinton Aaron. Sia Left Behind-La profezia che il film da cui è tratto (Prima dell'Apocalisse) sono stati ispirati da uno dei romanzi dell'omonima serie creata da Tim Lahaye, che a sua volta ha tratto spunto dalle profezia di Ezechiele contenute all'interno della Bibbia. Nicolas Cage, Rayford Steel nel film, nel corso della sua carriera ha partecipato a pellicole cinematografiche di grande spessore come Lord of war, Segnali dal futuro e L'ultimo dei Templari. Chad Michale Murray è invece noto al pubblico delle serie tv come uno dei protagonisti della serie tv intitolata One Tree Hill. Per la produzione del film Left Behind-La profezia, venne stanziato un budget di appena 15 milioni di dollari.

In un primo momento, anche Tia Mowry Hardrict avrebbe dovuto entrare a far parte del cast ma in un secondo momento Jordin Sparks prese il suo posto aggiudicandosi il ruolo di Shasta. Chloe, invece, avrebbe dovuto essere interpretata da Ashley Tisdale che poco dopo, però, decise di abbandonare il progetto per dedicarsi alla tv. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Rayford è un pilota di aerei di linea, la sera del suo compleanno, sua figlia Chloe decide di fare ritorno a casa con l'intenzione di fare una sorpresa al padre. L'uomo, però, non fa rientro a casa, decidendo di continuare a lavorare pur di trascorrere del tempo con la hostess, con cui ha una relazione extra coniugale. Non trovando il padre in casa, Chloe va all'areoporto. Qui, incontra Buck, uno dei passeggeri che salirà proprio sul volo guidato dal padre della ragazza. Chloe, non riesce a salutare il padre e fa ritorno a casa, ma durante il volo guidato da Rayford accade qualcosa di molto strano.

Tutti passeggeri svaniscono nel nulla e nel resto del mondo si semina il caos più totale. Anche del fratellino e della madre di Chloe non vi è più nessuna traccia. La ragazza, pensando di aver perso anche il padre, è sul punto di suicidarsi ma fortunatamente riesce a mettersi in contatto con Buck, il ragazzo conosciuto all'areoporto. Quest'ultimo le comunica che il padre è ancora in vita.

