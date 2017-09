LEVANTE/ Claudia Lagona, la nuova ed emotiva giudice del talent di Sky (X-Factor 2017)

Levante giudice di X Factor 2017

IL CAMBIO DI IDEA SUI TALENT

Tra i giudici di questa undicesima edizione del talent canoro X-Factor 2017 c'è la cantante Claudia Lagona meglio conosciuta con il nome d’arte di Levante. La sua è stata una partecipazione abbastanza sorprendente visto che in tempi non sospetti aveva palesato dei giudizi negativi su X-Factor e più in generale sul mondo dei talent. Nel corso di una intervista rilasciata al settimanale Grazia le è stato chiesto di questa decisione di accettare la proposta di X-Factor ammettendo di aver cambiato idea. Queste le parole della cantante siciliana. “Ho cambiato idea... Ho sempre avuto moltissimi pregiudizi sulla televisione e ho fatto quello che fanno in tanti: ho giudicato senza sapere, costruendo mostri giganteschi”.

GIUDICE INFLESSIBILE

Nel corso della medesima intervista rilasciata alla rivista Grazia, Levante ha anche cercato di anticipare che tipo di giudice possa essere ammettendo di essere propensa nel farsi trasportare dall’emozione con la giusta dose di rigore: “Sarò emotiva ma inflessibile nella ricerca di un cantautore che sappia già comporre musica e scrivere testi. Una personalità definita”. Quindi ha parlato del mondo dei social che un certo qual senso è un prolungamento dei talent, enfatizzando il fatto di essere un importante megafono degli stati d’animo della gente: “È un’arena dove tutti possono fare il pollice verso rispetto a qualcosa. Io non sopporto la volgarità, gli insulti. Siamo tutti bravissimi a scrivere 'io sto con', 'Io penso che', vogliamo esserci sempre. Ma dove esattamente siamo? Perché ci lamentiamo sempre ma poi in piazza scendiamo solo per portare a spasso il cane”.

© Riproduzione Riservata.