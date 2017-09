Luca Onestini / L’x tronista e la malattia della pelle: la confessione al Grande Fratello Vip

Luca Onestini

Luca Onestini si sta godendo tranquillamente l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip. In questi primi giorni di permanenza nella casa più spiata d’Italia, l’ex tronista di Uomini e Donne si sta mostrando senza filtri. Oltre a sfoggiare la sua indiscutibile bellezza, Luca Onestini ha cominciato a parlare con gli altri concorrenti anche della sua vita. E’ così arrivata la confessione della malattia di cui soffre da tempo. Esattamente come il tronista gay Alex Migliorini, Luca Onestini che nella casa appare spesso in costume come tutti gli altri inquilini, soffre di una malattia della pelle, la vitiligine, caratterizzata da alcune macchie biancastre. Luca Onestini presenta la malattia sulle ginocchia mentre Alex Migliorini sulle mani. Orgoglioso del proprio percorso, Luca non ha avuto problemi a mostrarsi in costume conquistando così l’affetto dei fans che applaudono la scelta di condividere con tutti la sua situazione. Non è la prima volta che Luca Onestini mostra la malattia di cui soffre. Anche tra le foto che pubblica sui social, ci sono alcuni scatti in cui si nota la malattia di Luca.

AMICIZIA CON JEREMIAS RODRIGUEZ?

Luca Onestini sta trascorrendo la prima settimana nella parte agiata della casa del Grande Fratello insieme a Simona Izzo, Lorenzo Flaherty, Marco Predolin, Veronica Angeloni, Carla Cruz, Cecilia e Jeremias Rodriguez. Proprio con il fratello di Belen, l’ex tronista di Uomini e Donne ha subito instaurato uno splendido rapporto. I due, infatti, trascorrono insieme tantissimo tempo raccontandosi le reciproche esperienze e allenandosi per non perdere la forma perfetta con cui hanno varcato la famosa porta rossa. Luca, inoltre, all’interno della casa va d’accordo con lui. Spontaneo, genuino e sincero, l’ex tronista di Uomini e Donne si sta mostrando senza filtri e senza inganni conquistando così i consensi dei suoi compagni d’avventura. Non tutti, infatti, conoscevano Luca che, però, con il carattere tranquillo che ha si sta facendo strada tra i giganti della casa. Insieme a Jeremias, poi, forma una coppia che piace molto al pubblico femminile. Tra i due, dunque, nascerà una sincera amicizia?

© Riproduzione Riservata.