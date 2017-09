MANUEL AGNELLI/ Il giudice del talent annuncia possibili novità (X-Factor 2017)

Manuel Agnelli giudice a X-Factor 2017

X-Factor 2017 con la undicesima edizione che vede nei banchi dei giudici il poliedrico Manuel Agnelli, storico leader degli Afterhours. Un personaggio dotato di eccezionale carisma che senza dubbio è stato, nella passata stagione, tra le note più liete del programma. Per Agnelli come ha rimarcato durante un’intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della Sera, questa edizione del talent potrebbe presentare diverse novità: “Quest’anno qualcosa cambieremo. X Factor è un 'supercannone' e la sfida è portarlo vicino alla nostra sensibilità, fargli cambiare rotta”. Quindi ha parlato dei suoi inizi artistici sottolineando: “A 21 anni ero molto più estremo, la mia funzione era scombussolare l’esistente, non prestare il fianco a quello che era riconosciuto. Oggi sono più concreto”.

VASCO ROSSI NON SAREBBE STATO ADATTO AI TALENT

Nel corso della medesima intervista, Manuel Agnelli ha parlato della funzione dei talent come X-Factor rimarcando che probabilmente personaggi al di fuori dei classici canoni come nel caso di Vasco Rossi, probabilmente non sarebbero riusciti a superare i casting. Nello specifico queste sono state le parole del leader degli Afterhours: “Né lui, né noi saremmo passati. Non è mai stato un personaggio standard per la tv, vedi le sue esibizioni di allora. E anche noi eravamo un progetto televisivamente inconciliabile. A quei tempi noi si ascoltava i Cure, i New Order, i Joy Division, i Talking Heads, gli Smiths e potrei continuare ore. I Duran erano la barca a vela, le donne, la plastica, l’edonismo reaganiano. E dei musicisti mediocri. Smentisco invece di aver mai detto male dei Queen, quattro artisti formidabili. Per me riempire gli stadi non significa nulla: Lou Reed probabilmente non ci ha mai suonato, ma rimane uno dei più grandi”.

