MARA MAIONCHI/ Dopo 7 anni torna nelle vesti di giudice (X-Factor 2017)

Mara Maionchi

A sette anni di distanza dall’ultima volta, la talent scout e produttrice discografica Mara Maionchi ritorna a X-Factor nelle vesti di giudice per questa nuova ed appassionante edizione. Non c’è dubbio che proprio la Maionchi attragga verso di se l’interesse dei telespettatori curiosa nel rivederla nel ruolo che l’ha resa celebre al grande pubblico. Nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Grazia, la Maionchi ha parlato proprio di questo suo ritorno a X-Factor augurandosi di essere ancora in grado di espletare al meglio tale compito. Nello specifico la produttrice discografica ha dichiarato: “Mi sono chiesta: 'Sarò ancora capace?', i tempi cambiano, è cambiato il mondo della musica. Ma la leva è stata il pensiero di aiutare questi ragazzi. Non sono immune da errori, anzi nella vita ho fatto più sbagli che cose fatte bene. Ma nella realtà, il difficile è tornare. Perché, avendo lasciato un buon ricordo, rovinarlo dispiacerebbe”.

MARA MAIONCHI E I TRADIMENTI DEL MARITO

Nel corso della medesima intervista la Maionchi ha anche parlato della sua vita sentimentale ed in particolare del rapporto con il marito Alberto Salerno con il quale sta insieme dal 1976. La Maionchi senza tante remore ha anche evidenziato i tradimenti da parte dello stesso Salerno e di come lei abbia reagito ed ossia giocando d’azzardo: “Come ho reagito ai suoi tradimenti? In un modo diverso, cioè giocando d'azzardo. Non riuscivo a controllarmi, perdevo somme importanti, facendo danni anche a lui. Il tradimento non è solo il colpo di testa di una sera, ci sono tanti modi di tradire, anche far credere di essere una persona perbene. Diciamo che quelle di casa mia sono sempre state donne fuori dagli schemi. Mia nonna si è separata nel 1904 da un uomo che non era un esempio di santità. Anche le mie zie erano particolari. La zia Anita, poi, cugina di mamma, non si è mai sposata e ha sempre lavorato. Era lesbica, ma la cosa non ci ha mai suscitato grande impressione. Era normale. Trovo se mai più rivoluzionario che si fosse iscritta al Partito Comunista nel 1918”.

