MATRIMONIO AL SUD/ Su Canale 5 il film con Massimo Boldi (oggi, 14 settembre 2017)

il film commedia in prima serata su Canale 5

MASSIMO BOLDI NEL CAST CON BIAGIO IZZO

Matrimonio al Sud, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 14 settembre 2017 alle ore 21.10. Tanto divertimento e comicità con la messa in onda della pellicola di genere commedia Matrimonio al Sud, che è stata realizzata in Italia nel 2015 dalla casa cinematografica Mari Film in collaborazione con altre aziende. La regia è stata curata da Paolo Costella mentre nel cast oltre a Massimo Boldi vi sono Biagio Izzo, Paolo Conticini, Enzo Salvi, Gabriele Cirilli, Debora Villa e Barbara Tabita. In questa pellicola compare anche un volto noto della televisione italiana come Fatima Trotta nelle vesti di Sofia Caprioli. Nata a Napoli nel 1986, ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 2006 prendendo parte al programma di Carlo Conti, Raccomandati, per poi recitare per alcune puntate nella fortunata soap opera Un posto al sole. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM COMICO

Il film narra la storia di due ragazzi profondamente innamorati l’uno dell’altro ma divisi dalla geografia e dalle rispettive culture. In realtà ad essere agli antipodi sono le rispettive famiglie di Teo e Sofia (Fatima Trotta) i cui padri non potrebbero essere più diversi. Lorenzo Colombo (Massimo Boldi), padre di Teo è un industriale dei salumi di Milano con un odio innato per i meridionali. Cosa che è proprio Pasquale Caprioli (Biagio Izzo) papà di Sofia, l’uomo è un bravo pizzaiolo, molto conosciuto nel suo pesino campano di San Valentino a Mare con una propensione nel ritenere che al nord siano tutti dei polentoni. I rispettivi figli però a loro insaputa si sono conosciuti nella stessa università che hanno frequentato a Trento e si sono innamorati al punto di aver deciso di volersi sposare. Ma quando Teo informa suo padre di essersi innamorato di una ragazza campana, Lorenzo si sente tradito, mai avrebbe pensato che suo figlio potesse innamorarsi di una ragazza del sud. Lo stesso accade quando Sofia comunica la notizia ai suoi genitori. Nonostante queste prime tensioni in famiglia, i due innamorati sono decisi a far conoscere le rispettive famiglie così da poter coronare il loro sogno. Come da tradizione, il matrimonio verrà celebrato nella città natale della sposa così Teo e i suoi genitori si trasferiscono per un po’ di tempo al Sud. Viene qui deciso di fare un matrimonio sfarzoso ed eccessivo, ed infatti a seguire da vicino gli sposi e i preparativi ci sarà anche in noto programma televisivo che si occupa proprio di matrimoni da favola. Da qui ha inizio una guerra inevitabile tra i due papà che rischierà di mandare all’aria le nozze. Grazie però ad un sano rinsavimento dei due consuoceri, i ragazzi faranno pace e finalmente potrà essere celebrato un magnifico e spettacolare matrimonio.

