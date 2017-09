Mario Serpa / Opinionista a Uomini e Donne? Continua il silenzio social ma...

Mario Serpa

È tutto quasi pronto per la nuova registrazione del Trono Classico che si terrà oggi, 14 settembre, e che potrebbe vedere la presentazione di una bella sorpresa per tutti i fan. Solo poche settimane fa, Alberto Dandolo, giornalista di Oggi e Dagospia, ha annunciato e confermato la presenza di Mario Serpa come opinionista fisso al Trono Classico e Gay. Sull'annuncio in questione infatti si leggeva: "Mario Serpa opinionista fisso del Trono Classico (Etero e gay) di Uomini e Donne. Sarà presente dalla seconda settimana in poi". C'è da precisare che siamo già alla terza registrazione del Trono Classico ma, finora, Mario non ha fatto la sua comparsa. Non tutto è perduto, perchè l'ex corteggiatore di Claudio Sona potrebbe fare il suo ingresso in studio ed esordire come opinionista proprio oggi.

NUOVO OPINIONISTA AL TRONO CLASSICO?

Dopo la delusione data dalla rottura dei Clario - ricordiamo infatti che Claudio Sona scelse proprio Mario a Uomini e Donne - e la successiva data dalle rivelazioni fatte da Juan Fran Sierra, ex di Sona, sul tronista, i fan potranno tornare a gioire per Mario. D'altronde Serpa è rimasto scottato dalla rottura con Claudio e a Verissimo, dopo la rottura, dichiarò: “…Non c’era abbastanza sentimento da parte sua da superare le problematiche. Io davo 100, lui 50. Io e Claudio abbiamo caratteri completamente diversi. Usciti da Uomini e Donne, che è un po’ una favola, da parte mia il sentimento è cresciuto, da parte sua no. Se ci fosse stato l’amore, avremmo risolto ogni problema, invece è andata così, ma ci tengo a precisare che non c’è stato un carnefice, né una vittima. Sono stato molto male per la fine della nostra storia, ma non si muore per amore… per amore si vive!".

