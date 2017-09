Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 14 settembre 2017

Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 14 SETTEMBRE 2017 A LATTEMIELE

Alcuni segni zodiacali nell'oroscopo di oggi di Paolo Fox a LatteMiele si possono considerare né carne né pesce. Tra questi c'è sicuramente il segno della Bilancia che rischia di vivere un momento di agitazione a causa di troppe scelte che vanno prese. Potrebbe per alcuni esserci un problema dal punto di vista dell'amore, si rischia così di trovarsi a vivere uno stress che in questo periodo è davvero sconsigliato. I Pesci vivranno un grandissimo autunno, il rischio in questo momento è quello di ritrovarsi a dover prendere delle scelte repentine che possano portare a situazioni difficili da gestire. Attenzione a prendere le cose troppo sul serio perché si rischia di essere un po' precipitosi. Questo è il momento giusto per compiere un passo verso chi regala delle emozioni non da poco.

SALUTE, LA VERGINE ACQUISTA FORZA

La Vergine acquista forza e consapevolezza, sta sicuramente trovando la voglia di mettere a segno dei progetti. L'obiettivo è quello di essere sempre e comunque molto attenti nella gestione delle risorse. Attenzione però a sprecare questa fonte di energia in situazioni che non portano a niente. Chi ha un grande calo fisico invece è l'Acquario, che dovrebbe stare attento. L'assenza di emozioni dal punto sentimentale in questo periodo può portare assolutamente a un momento di grande attenzione proprio per quanto riguarda la salute che va assolutamente salvaguardata con attenzione e perizia. Chi si mette a lavoro per recuperare l'aspetto fisico invece è il segno del Leone che sta recuperando diverse situazioni molto difficili da valutare. Attenzione a prendere delle decisioni repentine che si rischia di essere a volte anche un po' troppo precipitosi e si rischia di esagerare.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Sarà interessante come ogni giorno andare a fare un parallelo tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà oggi nell'oroscopo di LatteMiele. Come sempre sarà Paolo Fox a farlo nella sua rubrica Latte e Stelle. Si rialza la Vergine che ha grandi possibilità di portare a termine alcuni progetti molto interessanti sia per quanto riguarda il lavoro che in famiglia. Lo Scorpione riesce a trovare le risposte che ha cercato diverse volte in questo ultimo periodo, si potrebbe essere tranquilli da un certo punto di vista, ma ora è il momento di prendere alcune scelte e non si deve essere precipitosi. E' in calo invece rispetto a ventiquattro ore fa il Sagittario che si sente un po' troppo stanco dopo aver superato diverse giornate un po' troppo difficili da accettare. La Bilancia invece è confuso dopo che negli ultimi giorni aveva vissuto tanta tranquillità. Ora è finito e l'agitazione potrebbe prendere il sopravvento.

