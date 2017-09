PECHINO EXPRESS 2017 / Pagelle Prima puntata: gli Egger primi eliminati?

Pechino express

Partenza subito a bomba per la sesta edizione di Pechino Express: all'inizio nuovi concorrenti Made in Filippine hanno preso tutta la scena. Erano proprio loro le coppie in gara con Costantino della Gherardesca a condurli e zaini. Ma era solo uno "scherzo": i concorrenti dovevano soltanto portare gli zaini ai legittimi proprietari, cioè i veri concorrenti di Pechino Express pronti a partire per questo nuovo avventuroso viaggio. Tra i top ovviamente anche la conduzione di Costantino della Gherardesca che riesce sempre a dare qualcosa in più al programma. Tra i top di questa sera anche "il parco divertimenti a tema biblico", un parco divertimenti, appunto, con immagini e statue delle scritture. Tra i top più efficaci anche la presenza di Sinon, la star delle Filippine, che ha aiutato le Clubber durante parte del viaggio.

GLI EGGER PRIMA COPPIA AD ESSERE ELIMINATA?

Prima puntata di Pechino Express, arrivato all'edizione numero 6, e già piccoli problemi per il programma con Costantino della Gherardesca. Tra i flop, infatti, subito il comportamento degli Egger, la coppia composta da mamma e figlio, troppo "viziati" e non adatti alle fatiche e ai sacrifici di questo programma. Addirittura Cristina ha costretto suo figlio a ascendere dal pullman che li portava alla tappa solo per mangiare della frutta. Una cosa che non si è notata in questa puntata e che invece era caratteristica fondamentale nelle altre edizioni era un minimo di affiatamento anche tra coppie avversarie. In questa serata, invece, le varie coppie si sono a malapena salutate e hanno scambiato poche chiacchiere. Ovvio, si tratta sempre della prima puntata. Torna ancora come flop la spocchiosità e aria di superiorità con cui gli Egger hanno affrontato tutta la sfida e addirittura risposto agli Amici che li avevano accusati proprio di questo. Il siparietto finale merita di essere rivisto. (Fabiola Granier)

