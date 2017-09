POINT BREAK - PUNTO DI ROTTURA/ Su Cielo il film con Keanu Reeves (oggi, 14 settembre 2017)

il film thriller in prima serata su Cielo

NEL CAST KEANU REEVES E PATRICK SWAIZE

Point break - Punto di rottura, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 14 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere thriller del 1991 che è stata diretta da Kathryn Bigelow (The hurt locker, Strange days, Detroit) ed interpretata da Keanu Reeves (la saga di Matrix, John Wick, Constantine), Patrick Swayze (Dirty dancing - Balli proibiti, Ghost - Fantasma, Il duro del Road House) e Lori Petty (Tank girl, Ragazze vincenti, Free Willy - Un amico da salvare). Nel cast anche Anthony Kiedis, cantante della celebre rock band Red hot chili peppers. Il termine point break, che dà titolo al film, indica nel surf un fondale di tipo roccioso. La pellicola ha avuto un grande successo di pubblico diventando rapidamente un film di culto. Per il ruolo dell'agente Johnny Utah, sono stati necessari diversi provini. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Da anni le banche di Los Angeles vengono rapinate da un gruppo di 4 criminali che indossano le maschere di altrettanti presidenti statunitensi del passato. La polizia e l'FBI non hanno mai trovato nessun elemento utile finora per la loro identificazione. Johnny Utah (Keanu Reeves) è un giovane agente dell'FBI che ha appena preso servizio. In coppia con il più anziano Angelo Pappas (Gary Busey) dovrà seguire proprio il caso dei presidenti rapinatori. Secondo Pappas, basandosi su residui di sabbia trovati sui luoghi delle rapine i 4 sono dei surfisti che finanziano con i furti la loro passione estiva. Johnny decide quindi di infiltrarsi nel mondo del surf, ma alla sua prima uscita rischia di annegare. In suo aiuto corre Tyler (Lori Petty), che farà conoscere all'agente sotto copertura anche Bodhi (Patrick Swayze), uno dei surfer più stimati e influenti. Bodhi e Johnny diventano rapidamente amici, ma l'agente non riesce a trovare nessun elemento utile per le sue indagini. Lui e Angelo però credono di avere identificato quale sarà il prossimo obiettivo dei rapinatori. Quando si appostano nei pressi della banca i due agenti assistono alla rapina e quindi inseguono i rapinatori. Tre di loro fuggono in macchina, ma il quarto rimane a piedi e viene inseguito da Johnny. Quest'ultimo riconosce, nonostante la maschera, l'amico Bodhi. Non avendo il cuore di sparargli, Johnny lo lascia fuggire. Anche Bodhi però ha riconosciuto Johnny, e la sua copertura è ormai saltata.

