Piazzapulita/ Anticipazioni e ospiti puntata 14 settembre: guerra e vaccini i temi caldi

Piazzapulita

Nuova edizione per Piazzapulita, il programma di approfondimento in onda su La7 ormai da olte duecento puntate. Corrado Formigli sarà nuovamente alla consuzione del programma e, in particolare, in questa prima puntata in onda oggi, 14 settembre, porterà sul piccolo schermo un importante reportage realizzato da Corrado Formigli da Raqqa, la capitale siriana dello Stato islamico. Lo stesso Formigli, in conferenza stampa, ha precisato che il programma si occuperà moltissimo anche di attualità politica e di elezioni partendo dal bambino 13enne arruolato dall'Isis e che il giornalista è riuscito ad incontrare per raccontare la sua storia, non quella di un possibile carnefice ma quello di una vittima di questo sistema.

GLI OSPITI E TEMI DELLA PRIMA PUNTATA

I temi caldi dell'attualità torneranno nella prima serata di La7 ma non solo portando la guerra in tv ma anche la rovente questione dei vaccini con un'inchiesta che ci porterà dietro le quinte di questa diatriba tra Istituzioni, scuola e famiglia. Luigi di Maio e Giancarlo Cancelleri saranno tra gli ospiti della prima puntata insieme a Gianluigi Paragone, Nicola Porro e Federico Rampini. Non mancheranno i servizi, le esclusive e il dibattito in studio e sui social dove il pubblico del programma potrà interagire commentando e dicendo la propria sui temi più caldi.

© Riproduzione Riservata.