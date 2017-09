Provaci ancora prof 7 / Anticipazioni prima puntata 14 settembre: Veronica Pivetti e la sua Camilla in tv

Provaci ancora Prof 7

La Prof più amata della tv torna in onda su Rai1 con la settima stagione di una fiction ormai consolidata. Provaci ancora Prof 7 si prepara al debutto di oggi, 14 settembre, su Rai1 con la nuova stagione e un totale di ben otto puntate che si snoderanno tra casi misteriosi e situazioni personali da affrontare o vivere. Veronica Pivetti sarà nuovamente la pasticciona Camilla Baudino, l'insegnante di lettere con la passione per il “giallo” alle prese con la sua vita capovolta. Camilla adesso vive con Gaetano, interpretato da Paolo Conticini, mentre Renzo, interpretato da Enzo Decaro, sarà il terzo incomodo da sopportare. Lodovico Gasparini è stato alla regia di queste nuove puntate a cominciare da quella in onda oggi, alle 21.25, su Rai1 in cui Camilla e Gaetano sono in procinto di andare a vivere insieme, a casa di lei a Torino con buona pace di Renzo che nutre ancora dei sentimenti per l’ex moglie.

IL CASO DI QUESTA PRIMA PUNTATA

Provaci ancora Prof 7 riparte alla grande non solo con la nuova vita di Camilla e delle persone che la circondano ma anche con nuovi casi da risolvere. Come se questo non bastasse, sembra che proprio Renzo sia finito a vivere in un appartamento vicino a Carmen ma di fronte a quello di Camilla e Gaetano. I tre si trovano presto implicati in un misterioso omicidio. Proprio nella pasticceria dove Gaetano si è concesso un babà lasciando scappare Potti, viene rinvenuto il cadavere del pasticcere Armando Ricci (Flavio Altissimi), titolare del negozio. Sul posto si presenta anche il nuovo medico legale, Bianca De Olivares (Valentina Pace), che conferma subito che l’uomo è stato strangolato ma non ci sono segni di effrazione o di rapina visto che la cassaforte del negozio è intatta. Chi lo ha ucciso e, soprattutto, perchè visto che soldi e gioielli sono ancora al loro posto?

Camilla si prepara ad affrontare la sua nuova classe fatta di "adulti", ora insegna il pomeriggio in un Istituto Professionale e avrà a che fare con la nuova preside dell’Istituto, Marta De Carolis (Simonetta Solder), approdata a Torino dopo aver insegnato in giro per il mondo nei paesi più disagiati. Tra i suoi nuovi alunni c'è proprio il figlio di Armando Ricci, Alex (Vittorio Surace), e questo non può far altro che spingerla ad interessarsi al caso in attesa di ritrovare il suo Potti. Renzo decide di partire per Londra per andare a trovare la figlia Livia (Ludovica Gargari) e la sua famiglia.

