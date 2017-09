STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Matrimonio al Sud (giovedì, 14 settembre 2017)

programmi tv mediaset

Per la prima serata di oggi, giovedì 14 settembre 2017, la programmazione delle reti del Biscione prevede la messa in onda di molti film con la 1° visione di "Matrimonio al Sud", in onda in prima serata su Canale 5, che dovrebbe essere il programma maggiormente visto. Altri film del genere commedia, fantastico, drammatico e thriller completano l’offerta, con il reality show "Grande Fratello Vip" e serie poliziesche". Ma vediamo velocemente cosa ci attende sul resto dei canali Mediaset. In particolare su Italia 1 viene tramesso il film d'azione The Transporter Legacy, Rete 4 propone invece la commedia sentimentale Due settimane per innamorarsi e La5 dedica la sua prima serata al film fantastico The Twilight Saga: Eclipse. Il genere thriller è di casa su Iris con il film interpretato da Leonardo Di Caprio Blood Diamond - Diamanti di sangue e il fantastico torna su Italia 2 con The Mask, infine Top Crime manda in onda la serie televisiva poliziesca Bones. Ma adesso, dopo questa breve illustrazione, scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

La serata di Canale 5 inizia alle 21.10 con il film commedia "Matrimonio al Sud", che narra la vicenda di un matrimonio tra il figlio di un piccolo industriale lombardo, Lorenzo Colombo, e la figlia di un pizzaiolo napoletano. Colombo scende quindi al sud per fare la conoscenza del consuocero ed emergono subito le differenze tra i due. Oltre a questo, da un programma televisivo che riprende le nozze della coppia, i due consuoceri vengono a conoscenza dell’intenzione degli sposi di trasferirsi all’estero e scatena una serie di guai con i due che si intromettono nelle decisioni. Diretto da Paolo Costella ed interpretato da Massimo Boldi, Fatima Trotta, Biagio Izzo, Gabriele Cirilli, Paolo Conticini, Enzo Salvi, Debora Villa, Maria Del Monte, Barbara Tabita, Luca Peracino, Salvatore Misticone, Ugo Conti e Loredana De Nardis.

Alle 23.30 la rubrica dedicata al cinema ed intitolata "Cinematografo Speciale Venezia", condotta da Ilaria Fratoni e curata da Antonello Sarno. In questo numero speciale si analizzano vari aspetti del recente "Festival del cinema di Venezia", con una intervista con Claudia Gerini, un servizio che mostra le migliori immagini di Penepole Cruz e Javier Bardem, protagonisti a Venezia con il film "Loving Pablo", ed un altro che mette in evidenza il look delle star che hanno percorso il "red carpet". Anche Italia 1, dà il via alla serata con il film di azione "The Transporter Legacy", a partire dalle 21.15. Diretto da Camille Delamarre ed interpretato da Ed Skrein, Lenn Kudrjawizki, Lon Chabanol e Tatiana Pajkovic, racconta la vicenda di Frank Martin, uno "specialista del rischio", che si trova invischiato in una faida con al centro 4 giovani donne. Alle 23.10 segue un altro film di azione, intitolato "Getaway - Senza via di fuga".

Il rapimento della moglie di un pilota automobilistico spinge il marito a compiere una missione "mortale" al volante della sua auto. Ad aiutarlo c’è una giovane hacker. Per il pilota la speranza è quella di portare a termine gli ordini che riceve da un uomo che segue le sue mosse grazie alle telecamere che ha installato sulla vettura. Con Ethan Hawke, Jon Voight, Selena Gomez, Paul Freeman, Rebecca Budig, Bruce Payne, Budig, Danko Jordanov, e Velislav Pavlov, e con la regia di Courtney Solomon. Su Rete 4 alle 21.15 il film commedia "Due settimane per innamorarsi", diretto da Mark Lawrence e con Hugh Grant, Sandra Bullock, Alicia Witt, David Haig e Dana Ivey. George Wade deve assumere un avvocato per curare gli interessi della sua società, mentre normalmente tende ad assumere delle avvocatesse solo in base all’aspetto, trovandosi sempre nei guai, si trova ad assumere, su suggerimento del fratello una avvocatessa brillante che si troverà quasi a fargli da balia.

Alle 23.25 Un film drammatico "Wall Street - Il denaro non dorme mai", la vicenda di un "trader" molto giovane che lavora a Wall Street e per cercare di mettere un freno al crollo dell’economia mondiale collabora con un vecchio volpone del settore, da poco uscito di prigione. Diretto sa Oliver Stone, ed interpretato da Carey Mulligan, Charlie Sheen, Shia LaBeouf, Michael Douglas, Susan Sarandon, Martin Sheen, Frank Langella e Josh Brolin. Su La 5, alle 21.10, il film fantastico "Eclipse" della saga di Twilight Saga, con protagonisti principali ancora Bella e Edward, con sullo sfondo la battaglia che continua tra i lupi mannari ed i vampiri. Regia di David Slade e cast composto da Kristen Stewart, Taylor Lautner, Robert Pattinson, Billy Burke, Jackson Rathborne, Ashley Greene, Kellan Lutz e Nikki Reed. Su Mediaset Extra, alle 21.15, una puntata del reality show "Grande Fratello Vip", che in questa edizione vede tra i partecipanti Aida Yespica, Simona Izzo, Carmen Di Pietro, Marco Predolin, Cristiano Malgioglio, Giulia De Lellis, Daniele Bossari, Ignazio Moser e Gianluca Impastato. Su Iris dalle 21.00 il film thriller "Blood Diamond", in cui una giornalista ed un mercenario vanno alla ricerca di un diamante, seppure con intenti diversi, lui per i soldi e lei per la storia.

Diretto da Edward Zwick ed interpretato da Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly, Djimon Hounsou, David Harewood, Jimi Mistry e Arnold Vosloo. La serata di Italia 2, inizia dalle 21.10 con il film fantastico "The Mask - Da zero a mito", la storia di Stanley, un sempliciotto che indossando una maschera diviene un "tornado umano". Interpretato da Jim Carrey, Peter Riegert, Richard Jeni, Cameron Diaz e Amy Yasbeck. Su Top Crime, alle 21.10, la serie poliziesca "Bones" con il 21esimo episodio della 11esima stagione, intitolato "I gioielli della corona". Una Marchesa che era rimasta incastrata in un furto di gioielli viene uccisa e la squadra sospetta del marito, ma successivamente viene sospettato un ispettore di polizia, Rousseau, che era arrivato dalla Francia.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA SERATA MEDIASET

Canale 5 ore 21.10, "Matrimonio al Sud", film commedia

ore 23.30 "Cinematografo – Speciale Venezia" rotocalco

Italia 1, ore 21.15, "The Transporter legacy", film d’azione

ore 23.10 "Getaway - Senza via di fuga", film d’azione

Rete 4, ore 21.15, "Due settimane per innamorarsi", film commedia

ore 23.25, "Wall Street – Il denaro non dorme mai", film drammatico

La 5, ore 21.10, "Eclipse", film fantastico

Mediaset Extra, ore 21.15, "Grande Fratello Vip", reality show

Iris, ore 21.00. "Blood diamond", film thriller

Italia 2, ore 21.10 "The Mask", film fantastico

Top Crime, ore 21.10, un episodio di "Bones", serie poliziesca.

© Riproduzione Riservata.