STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Provaci ancora prof 7 (giovedì, 14 settembre 2017)

programmi tv rai

Per la prima serata di oggi, giovedì 14 settembre 2017, le reti Rai propongono al pubblico italiano una vasta scelta di film, divisi fra thriller e drammatici. Il focus maggiore è destinato tuttavia all'acclamata fiction Provaci ancora prof, in onda su nel prime time di Rai 1 e giunta alla sua settima stagione. I volti storici del programma, a partire dalla protagonista Veronica Pivetti, sono pronti a ritornare con otto nuovi episodi, in cui mostreranno le evoluzioni sentimentali della prof Baudino, divisa fra il ruolo di madre, nonna e insegnante e quello sentimentale al fianco dei due co-protagonisti Enzo Decaro e Paolo Conticini. La scelta maggiore dei telespettatori potrebbe dirigersi maggiormente verso la premiere della fiction, fra le più attese ed amate dagli italiani. Ma scopriamo adesso nel dettaglio l'intero menù Rai previsto per questa sera.

Nella sua prima serata, a partire dalle 21.25, Rai 1 trasmetterà il primo episodio di Provaci ancora prof 7, dal titolo Cioccolato amaro. La prof Baudino inizia finalmente la tanto agognata convivenza con Gaetano, ma dovrà fare i conti con l'ansia dell'ex marito, il ritorno a casa di Violetta e la misteriosa scomparsa del suo cagnolino Potti. Il tutto è condito da una nuova avventura scolastica e da un nuovo caso su cui indagare. In seconda serata, dalle 23.30, andrà in onda invece il programma Porta a Porta condotto da Bruno Vespa, che approfondirà con i nuovi ospiti i diversi temi più recenti di attualità e politica italiana. Rai 2 manderà in onda nel prime time il thriller Left Behind - La profezia, un film del 2014 diretto da Vic Armstrong.

Trasmesso dalle 21.20, la trama del film mette al centro il protagonista Rayford Steele, interpretato dall'attore Nicolas Cage, un pilota di compagnia aerea. Scomparirà misteriosamente durante un volo, così come milioni di altre persone. La serata continuerà poi con un altro film thriller, Codice Fantasma, con protagonista John Cusack e diretto da Kasper Barfoed. Un agente della CIA si ritrova a dover salvare la vita di una potenziale vittima ed a sventare un pericoloso piano assassino ad opera di sicari federali. Dalle 21.15, Rai 3 trasmetterà il docufilm I mille giorni di mafia capitale, che approfondirà l'inchiesta condotta dalle autorità nella Terra di Mezzo e che ha portato attualmente a 41 condanne per sospetta associazione a delinquere di stampo mafioso. A seguire andrà in onda un approfondimento sul docufilm a cura di Speciale Linea 3.

Rai 4 trasmetterà dalle 21.04 il film di fantascienza John Carter, diretto da Andrew Stanton e con protagonista Taylor Kitsch. La pellicola seguirà le vicende di un veterano della seccessione, che entrerà in contatto con la vita aliena di Marte. In seconda serata andrà in onda invece la prima parte del magazine Kudos II, incentrata sul fenomeno social e del web in generale. Per la sua prima serata, Rai 5 propone il documentario di musica Nessun Dorma, giunto ormai al nono episodio, in cui si approfondiranno i grandi Maestri della musica del passato. Rai Movie prevede invece un film drammatico del 2014 diretto da Olivier Dahan, con protagonista Grace Patricia Kelly e basato su un particolare anno della vita dell'attice americana. Dalle 21.20, Rai Premium trasmetterà un nuovo episodio della serie Tv Last Cop - L'ultimo sbirro 3. La puntata si intitolerà Il circolo dei lussuriosi ed è la sesta, in cui il protagonista Mick dovrà indagare sulla morte di una bibliotecaria, entrando a far parte di un gruppo di terapia piuttosto particolare.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA SERATA RAI

Rai 1, 21.25 Provaci ancora prof 7, fiction

23.30 Porta a Porta, talk show

Rai 2, 21.20 Left Behind - La profezia, film thriller

23.20 Codice Fantasma, film thriller

Rai 3, 21.15 I mille giorni di mafia capitale, docufilm

23.00 Speciale Linea 3, approfondimento

Rai 4, 21.04 John Carter, film di fantascienza

23.16 Kudos II parte 1, magazine

Rai 5, 21.15 Nessun dorma - ep. 9, documentario musicale

Rai Movie, ore 21.10 Grace di Monaco, film drammatico

Rai Premium, ore 21.20 Last Cop - L'ultimo sbirro 3: Il circolo dei lussuriosi, serie Tv

© Riproduzione Riservata.