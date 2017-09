Soleil Sorgè e Luca Onestini/ Uomini e donne, l’ex corteggiatrice contro Carla Cruz?

Soleil Sorgè e Luca Onestini

Soleil Sorgè e Luca Onestini ricordano ai fans del Grande Fratello Vip Andrea Damante e Giulia De Lellis. Esattamente come i Damellis, anche Soleil e Luca stanno monopolizzando non solo le telecamere del reality condotto da Ilary Blasi ma anche quelle di Pomeriggio Cinque. Mentre Luca continua a godersi l’avventura nella casa più spiata d’Italia dove sembra andare d’accordo con il fratello di Belen, Jeremias Rodriguez, Soleil continua a controllarlo attraverso la tv commentando le sue gesta nel salotto di Barbara D’Urso. Nel corso di una diretta su Instagram, Soleil si è detta tranquilla e per nulla preoccupata della presenza di belle ragazze intorno a Luca. “Sta andando benissimo Luca, fa il bravo. Lo guardo tutto il giorno. Mi manca, sì. L’unica cosa positiva è che lo posso vedere 24 ore. Mi sento una stalker (ride,ndr)”, ha confessato Soleil. "Gelosia? No… dai un pochino. Luca ha una strana affinità con Veronica? Mi sembra normale avere un’affinità tra giovani”. Nel mirino di Soleil è poi finita Carla Cruz, ma solo per questioni legate al gioco, assicura l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Vi chiedo di votare per l’uscita di Carla per pura tattica, così Luca rimane in casa”.

IL RUOLO DI OPINIONISTA A POMERICCIO CINQUE

Nonostante la lontananza da Luca Onestini, Soleil Sorgè sta vivendo un momento magico. Felice della sua storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne e dell’atteggiamento con cui Luca sta affrontando l’avventura nella casa del Grande Fratello, è pronta a godersi anche il lavoro da opinionista a Pomeriggio Cinque. Durante una diretta con i fans su Instagram, Soleil si è detta felicissima della grande occasione che Barbara D’Urso ha deciso di offrirle. “Novità top per Pomeriggio Cinque. E’ stata una sorpresa, allucinante l’invito in diretta. Sono felicissima. Sono ansiosa e timida. Mi vedrete venerdì prossimo da Barbara d’Urso e pensare che quelle trasmissioni le ho sempre viste da casa”, ha dichiarato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Soleil, dunque, è pronta a seguire la strada di Giulia De Lellis?

