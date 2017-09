Stefano De Martino / L’amore con Gilda Ambrosio e il rapporto speciale con Maria De Filippi

Stefano De Martino

Stefano De Martino si sta preparando per tornare ad essere uno dei protagonisti della scuola di Amici di Maria De Filippi che riaprirà i battenti tra poco più di un mese. Il ballerino napoletano che tornerà a vestire anche i panni di supporter insieme a Marcello Sacchetta, ha svelato che la nuova stagione del talent show è alle porte. In vista del grande ritorno in tv, Stefano ha rilasciato un’intervista ai microfoni del TgCom 24 in cui ha parlato del legame che ha con Maria De Filippi. Queen Maria e De Martino si conoscono da Amici 9. All’epoca, Stefano era un giovanissimo allievo che sognava di fare il ballerino. Un sogno che De Martino ha realizzato anche grazie a Maria De Filippi che gli ha permesso di tornare in trasmissione sia subito dopo Amici 9 che dopo il divorzio da Belen Rodriguez. “Ogni tanto mi tira le orecchie, sì. Come è giusto che sia. Vuoi la verità? Tra noi ormai basta uno sguardo. Mi conosce da quando ero molto piccolo, capisco da una occhiata che aria tira e capisco come comportarmi. Il nostro rapporto è come quello tra un pugile con il suo coach, basta poco per capire se tirare su le braccia o un pugno...”, ha dichiarato il ballerino. Oltre al lavoro, però, nella vita di Stefano sembra sia tornato anche l’amore. Da qualche mese, l’ex marito di Belen frequenta la stilista Gilda Ambrosio. Alla domanda diretta della giornalista, però, si è limitato a dire: “No comment”. La giornalista l’ha così stuzzicato aggiungendo: “Vabbé, allora scriverò che sei innamorato pazzo e che vuoi diventare papà di due gemelli...” – e De Martino ha replicato così – “Fallo, così ti smentisco subito su Instagram (ride, ndr)”.

I RAPPORTI CON BELEN

Nell’intervista c’è stato anche spazio per il Stefano De Martino papà e per i rapporti con Belen Rodriguez. Legatissimo al figlio Santiago che ha già quattro anni e ha cominciato a frequentare la scuola, Stefano si definisce un papà troppo premuroso e apprensivo: “Mi prendono in giro perché sono troppo premuroso. Sono severo, ma ho un bellissimo rapporto con Santi, e ho scoperto di essere super apprensivo, ora che ha cominciato l'asilo, mi crea un po' di ansia saperlo li tutte quelle ore lontano dalla mamma e da me...”. Per amore di Santiago, Belen e Stefano, in questi mesi, sono riusciti a mettere da parte tutti i rancori e ad instaurare un rapporto sereno basato sul reciproco affetto. A tal proposito, il ballerino napoletano dà un consiglio a tutte le coppie separate: “Per il bene di nostro figlio abbiamo ristabilito un bellissimo rapporto. Mi sento di dare un consiglio a tutte le coppie separate. Non vale la pena farsi la guerra, di mezzo ci vanno solo i figli. L'amore per un figlio dovrebbe unire ancora di più, soprattutto da separati”.

© Riproduzione Riservata.