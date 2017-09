THE TRANSPORTER LEGACY/ Su Italia 1 il film con Ed Skrein (oggi, 14 settembre 2017)

il film d'azione in prima serata su Italia 1

The Transporter Legacy, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 14 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'azione con il titolo originale The Transporter Refueled che è stata scritta e diretta da Camille De Lamarre. Il cast è composto attori poco conosciuti al grande pubblico, come Ed Skrein, Ray Stevenson e Loan Chabanol. Si tratta della quarta pellicola della serie cinematografica dedicata a The Trasporter, nonché remake dell'intera saga. La saga di Transporter è frutto della fantasia di Luc Besson ed Adam Cooper. Ed Skrein è un attore e cantante britannico che ha iniziato la sua carriera cinematografica solo nel 2012, prendendo parte a film come I vichinghi, Kill your friends e Deadpool. Ray Stevenson, che interpreta il ruolo di Frank Martin, ha preso parte a film come I tre moschettieri, Big Game-Caccia al presidente, Aiuto vampiro e Bulletproof Man. Il film The transporter Legacy è riuscito ad incassare oltre 72 milioni di dollari, tenendo conto del introito globale. Solo nel nostro Paese l'incasso totale ha sfiorato il mezzo milione di dollari. Il maggior successo è stato riscontrato nei Paesi anglosassoni. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

La storia è ambientata in Francia. Qui, Frank Martin, un abilissimo ed astuto trasportatore, si trova immischiato in una pericolosa situazione molto più grande di lui. Incline ad accettare qualsiasi tipo di lavoro, a patto che la remunerazione sia allettante, Frank decide di accettare la missione proposta da Anna, una misteriosa donna senza passato. Senza volerlo si ritroverà a dover fuggire in seguito ad una rocambolesca rapina messa a segno dalla donna. Poco dopo, Frank scopre che l'intezione di Anna è ben diversa, infatti, la donna intende servirsi di lui per uccidere Yuri, un uomo spregevole e senza scrupoli a capo della mafia russa. Yuri ha costretto al povera Anna a prostituirsi per sopravvivere, fin quando la donna era solo una bambina. Pur di assicurarsi il sostegno di Frank, Anna decide di rapirne il padre. Solo in questo modo riesce ad assicurarsi la piena collaborazione del trasportatore. Riuscirà Frank Martin a venir fuori da questa rocambolesca situazione ed a salvare la vita di suo padre?

© Riproduzione Riservata.