THE TWILIGHT SAGA: ECLIPSE/ Su La5 il film con Kristen Stewart (oggi, 14 settembre 2017)

il film fantastico in prima serata su La5

NEL CAST KRISTEN STEWART

The Twilight Saga: Eclipse, il film in onda su La5 oggi, giovedì 14 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola fantastica del 2010 che è stata diretta da David Slade (30 giorni di buio, Hard candy, The last voyage of Demeter) ed interpretata da Kristen Stewart (On the road, Personal shopper, Biancaneve e il cacciatore), Robert Pattinson (Remember me, Cosmopolis, Come l'acqua per gli elefanti) e Taylor Lautner (Abduction - Riprenditi la tua vita, Tracers, Le avventure di Lavaboy e Shark Girl 3D). Eclipse è il terzo film della saga di Twilight, dopo Twilight e New Moon. Tutti i film della serie sono tratti dagli omonimi libri di Stephenie Meyer. The Twilight Saga: Eclipse si è rivelato, come i film precedenti e i romanzi da cui sono tratti, un grandissimo successo commerciale stabilendo anche numerosi record di incassi. Dai 4 romanzi della serie sono stati tratti 5 film, dividendo l'ultimo libro in due parti come avvenuto anche, ad esempio, con Harry Potter. Libri e film di Twilight sono diventati dei veri e propri fenomeni di costume, seguitissimi da un pubblico di adolescenti soprattutto femminile. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

Dopo le avventure di New Moon, Bella (Kristen Stewart) e il vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson) ritornano negli Stati Uniti. Bella è anche intima amica di Jacob Black (Taylor Lautner), ma Edward è geloso ed infastidito dal loro rapporto, quindi la ragazza sarà chiamata a scegliere uno dei due ragazzi. La vita di Bella è però minacciata dalla vendetta della vampira Victoria (Bryce Dallas Howard), che nel frattempo sta facendo stragi a Seattle. Si avvicina anche il momento del diploma, che sarà anche il giorno della trasformazione di Bella in un vampiro. La famiglia di Edward si sta preparando a scontrarsi con Victoria e il giovane vampiro si rende conto che, nonostante il licantropo continui a non piacergli, Jacob preferirebbe morire piuttosto che vedere Bella soffrire. L'uomo lupo è quindi un'ottima guardia del corpo per la ragazza.

Il clan dei licantropi si unisce così a quello dei Cullen nella lotta a Victoria. Lo scontro è ormai imminente, ma nella notte prima della battaglia, Bella chiede ad Edward di stare con lei invece che con il suo clan. Edward accetta, ma i due devono trascorrere la serata in compagnia di Jacob, che con il suo calore deve impedire a Bella di morire congelata. Alla vigilia dello scontro Jacob decide di lasciare soli i due per raggiungere il campo di battaglia. Bella però gli concede un bacio, rendendosi conto di amare sia il vampiro che il licantropo.

