TOP CHEF ITALIA 2017 / Anticipazioni seconda puntata: chi sarà il nuovo eliminato?

Top Chef Italia 2017

Torna questa sera l’appuntamento con la seconda puntata di Top Chef Italia 2017, in onda alle 21.15 su Nove. Il talent show culinario, dopo l’eliminazione del primo chef, Andrea, torna per riproporre le sfide tra gli chef che si sfidano utilizzando i prodotti che normalmente si trovano nelle dispense italiane per portare in tavola piatti prelibati e raffinati. Dopo una prima puntata in cui non ci sono state tanti colpi di scena, nella seconda puntata di Top Chef Italia 2017, i concorrenti cominceranno ad affilare i coltelli? A giudicare gli aspiranti vincitori sono tre giudici molto famosi a livello internazionale: Annie Féolde che è stata la prima donna in Italia ad aver conquistato le tre stelle Michelin, lo Chef–Owner di Enoteca Pinchiorri di Firenze, il terzo giudice è Giuliano Baldessari chef del ristorante Aqua Crua. A completare la squadra c’è Mauro Colagreco, chef italo-argentino.

I CONCORRENTI IN GARA E LE PROVE

Sono 15 i concorrenti rimasti in gara dopo l’eliminazione di Andrea. Nella seconda puntata di Top Chef Italia 2017, i professionisti di alta cucina dovranno sfidarsi tra prove di abilità sfoggiando tecnica, fantasia e capacità di mantenere la calma di fronte ad eventuali problemi. Nella nuova edizione di Top chef Italia, anche i giudici avranno “le mani in pasta”. In alcune prove, infatti, i concorrenti dovranno confrontarsi con il talento culinario degli chef che li giudicano. Il montepremi che il Top chef Italia riuscirà a portare a casa è di 50mila euro. Le prove, settimana dopo settimana, diventeranno sempre più complicate. Gli chef professionisti, per restare in gara e arrivare in fondo alla competizione culinaria, dovranno dimostrare di avere tutte le carte in regola per diventare uno chef di alto livello. Chi, sarà, dunque, l’eliminato della seconda puntata?

© Riproduzione Riservata.