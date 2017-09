Tommaso Zorzi VS Giulia De Lellis / Da Riccanza al Gf Vip, attacco clamoroso alla fidanzata di Andrea Damante

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è la concorrente del Grande Fratello Vip più criticata del momento. La fidanzata di Andrea Damante, sin dal primo giorno di permanenza nella casa più spiata d’Italia, ha ricevuto l’attacco di Asia Nuccelli e Antonella Mosetti. Mamma e figlia, tuttavia, non sono le sole ad aver preso di mira la De Lellis. A puntare il dito contro l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nelle ultime ore, è stato Tommaso Zorzi, salito alla ribalta per aver partecipato a Riccanza, il reality per i figli di papà. Tommaso Zorzi, famoso anche per il fidanzamento con l’influencer Iconize, ha risposto alle domande dei followers durante una diretta sui social. Tra una domanda e l’altra, è arrivata anche quella su Giulia De Lellis. Tommaso Zorzi ha risposto di non poter vedere Giulia e di non voler aggiungere altro. Zorzi, inoltre, ha aggiunto che è ridicolo il fatto che si sia presentata come esperta di tendenze e che se lo fosse stata davvero non si sarebbe presentata con il look che ha sfoggiato nella prima puntata del Grande Fratello Vip.

GLI ATTACCHI DI ASIA NUCCETELLI E ANTONELLA MOSETTI

Giulia De Lellis è quella più criticata dal mondo vip. Prima di Tommaso Zorzi, a puntare il dito contro di lei, sono state Asia Nuccetelli e Antonella Mosetti con cui la fidanzata di Andrea Damante ha avuto accesi scontri lo scorso anno. Dopo l’ingresso nella casa di Giulia, Asia le ha lanciato un frecciatina sui social. “Lei è andata lì per il casino che ha fatto con noi l'anno scorso, e perchè è la fidanzata del tronista! Meglio essere figlia della 'mamma' grazie" – ha scritto su Instagram Asia rispondendo ai commenti dei fans mentre Antonella Mosetti ha pubblicato lo screen di un messaggio di una sua fan che diceva: "Abbasso quella buffona montata de la De Lellis". Le fans di Giulia De Lellis hanno immediatamente attaccato la Mosetti, rea di aver lanciato una provocazione all’ex corteggiatrice, sempre più amata dalle sue fans. Come risponderà Giulia quando lascerà la casa del Grande Fratello Vip?

