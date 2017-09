Un posto al sole, anticipazioni 14 settembre: Asia convince Patrizio a cambiare idea?

Un posto al sole

La decisione di Patrizio è stata presa a Un posto al sole, la soap partenopea che Rai 3 trasmette dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20:40. Dopo avere ascoltato i consigli della madre e avere valutato tutti i pro e i contro, il figlio di Raffaele ha deciso di rinunciare a Chef Parade, continuando quindi a frequentare l'accademia di cucina che ha sempre rappresentato il suo sogno. Si è trattato di una decisione sofferta ma inevitabile, tenendo conto che diversamente sarebbe stato costretto a lasciare per sempre tale costosa e prestigiosa scuola. Eppure Max Peluso non sarà affatto felice di apprendere che il ragazzo ha deciso di cambiare i suoi piani, mettendolo nei guai in vista dell'imminente registrazione dello show. Asia correrà in soccorso del padre, cercando di convincere Patrizio a tornare indietro sui suoi passi e rientrare nel cast del talent show culinario. Raggiungerà il suo obiettivo, diventando inevitabilmente un problema nella relazione del giovane Giordano e Rossella?

Elena accetta la proposta di Roberto?

Dopo alcuni giorni caratterizzati dall'indecisione, nella puntata di Un posto al sole di questa sera Elena si preparerà a fare la sua scelta riguardante la nuova proposta di lavoro. E sembra proprio che questa volta non abbia intenzione di assecondare le richieste della madre, che poco si è curata di lei nel corso degli ultimi giorni. Sarà dunque Roberto ad avere la meglio? Elena accetterà il lavoro che le ha trovato l'ex patrigno? In attesa di scoprire gli esiti di questa vicenda, questa sera vedremo Arianna sulle difensive, dopo i recenti litigi avuti con Andrea. Ma proprio quando penserà che il compagno non sia disposto ad assecondare il suo progetto per il Vulcano, Pergolesi la stupirà dimostrando di tenere più del previsto alla sua proposta. Non potranno mancare i problemi tra Angela e Franco, ormai diventati due veri estranei: la figlia di Giulia non potrà fare a meno di constatare come tra lei e il compagno ci sia una distanza incolmabile, ma per la coppia i problemi potrebbero essere solo all'inizio a causa dei recenti errori commessi dal padre di Bianca.

