Uomini e Donne/ Anticipazioni: Tina Cipollari, il suo dramma prima del debutto (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono lasciati. Questo almeno, ciò che è emerso tra le pagine del settimanale "Nuovo TV", lo stesso giornale che aveva palesato la notizia qualche mese addietro. Cosa succede alla burrosa ex vamp di Uomini e Donne? La Cipollari da anni era in "crisi" con il marito o meglio, questo era ciò che si leggeva spesso sulle riviste di gossip e tramite le indiscrezioni che emergevano dal dietro le quinte della TV. Tina e Chicco però, in più di una occasione, hanno difeso con le unghie e con i denti il loro matrimonio ma alla fine, l'intesa tra marito e moglie purtroppo pare essersi definitivamente sgretolata. Sul web, c'è chi dice addirittura che Tina possa avere nel cuore un altro uomo: possibile? L'opinionista del programma ideato e condotto da Maria De Filippi, ha deciso di togliersi la "maschera" e raccontare pubblicamente il suo dolore. Per farlo, ha scelto ancora una volta le pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti, confidando di essersi lasciata con il marito, il parrucchiere Kikò (il suo nome d'arte). Durante l'inizio dell'estate, proprio Tina aveva lasciato intendere la crisi, per poi fare un passo indietro ufficiale, attraverso il suo account di Facebook.

Tina Cipollari e Chicco Nalli: l'ex vamp di Uomini e Donne e il marito si sono lasciati

“Ma quale crisi, è tutta un’invenzione dei giornali. State tranquilli, ora vi devo salutare, perché io, Tina e i bambini, stiamo partendo per le vacanze”, queste erano state le parole di Chicco Nalli, raggiunto telefonicamente dal settimanale Eva 3000. Nonostante le continue rassicurazioni, gli estimatori della burrosa opinionista di Uomini e Donne, non erano convinti e sentivano puzza di bruciato. In tanti infatti, pensavano che dietro queste smentite, si potesse nascondere una crisi ben più forte, ed infatti... “Siamo separati ma abbiamo un buonissimo rapporto”, ha confessato Tina tra le pagine del settimanale “Nuovo TV”. L'ex vamp quindi, ha confermato la rottura e la fine del suo matrimonio con Kikò. Per quale motivo Tina e Chicco avevano smentito la crisi? A quanto pare, l'opinionista ha voluto evitare che i giornali potessero scrivere della loro separazione per non dare un dolore ai tre figli nati durante il loro matrimonio. Proprio nel corso delle ultime registrazioni del trono over, la redazione di Uomini e Donne aveva fatto una sorpresa all'ex vamp mettendola in contatto con l'ex fidanzato americano David, questo particolare, ha già fatto storcere il naso dei fan: che Tina abbia già un altro? Staremo a vedere se la Cipollari, avrà o meno voglia di confidarsi in maniera più approfondita.

