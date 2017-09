Uomini e Donne/ Anticipazioni, verso la registrazione: puzza di bruciato tra tronisti (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

Lunedì 18 settembre si apriranno ufficialmente i battenti della prima puntata di Uomini e Donne. Attualmente, non si conosce se andranno in onda le dinamiche giovani oppure quelle over ma, quasi sicuramente, a debuttare dovrebbero essere i ragazzi del trono classico. Ecco perché, gli affezionati telespettatori avranno modo di visionare le primissime “attività” di Sabrina Ghio, Mattia Marciano, Paolo Crivellin e Alex Migliorini. Dopo la pessima figura di Claudio Sona, vi è grandissima attesa per i primi sviluppi sentimentali di Alex, secondo tronista gay della storia del programma. In tanti, speravano che Sona, dopo il “pasticcio” con l'ex fidanzato Juan, potesse presenziare in studio per raccontare la sua verità ed invece, non è accaduto. Di contro, Mario Serpa è stato “promosso” ad opinionista ufficiale, al fianco di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Attualmente però, il romano non si è ancora presentato in studio e quindi, il suo cambio di ruolo verrà reso pubblico in televisione, dopo alcune puntate. Oggi pomeriggio infatti, dovrebbero registrare proprio una nuova puntata del trono ed i fan, non vedono l'ora di scoprire se ci sarà o meno, anche Mario Serpa in studio.

Uomini e Donne, Alex Migliorini già nell'occhio del ciclone

Nel frattempo, Ivan Rota per Novella 2000, proprio riguardo Alex Migliorini, ha fatto sapere: “Alex Migliorini, parrucchiere e modello di Verona (città del suo predecessore Claudio Sona) sarà il prossimo tronista gay di Uomini e donne condotto da Maria De Filippi: secondo voci di corridoio avrebbe avuto in passato una storia con un famoso stilista, anche qui come Claudio Sona. Il ragazzo soffre di vitiligine alle mani sin da piccolo: ora ha imparato a conviverci e non è più un problema, ma una caratteristica unica”. Continuano le “similitudini” (pericolosissime) tra lui e l'ex tronista bugiardello. Alex poi, ha visto anche “modificare” il regolamento del programma che per il trono gay, cercava ragazzi dai 23 anni in su. Come mai Migliorini è più giovane? Ah, saperlo... direbbe il buon Dandolo. Ma questo è solo uno degli aspetti che stanno per formare il “puzzle” mentre la puzza di bruciato si sente a chilometri di distanza. Alex, tra le ultimissime news, ha lasciato il suo lavoro da parrucchiere ed in molti, pensano che l'abbia fatto solo per debuttare ufficialmente nel mondo dello spettacolo e concretizzare i suoi sogni nel cassetto. Ed intanto, anche le prime dinamiche di Mattia Marciano e Sabrina Ghio hanno dato da pensare. L'ex ballerina infatti, non ha negato di trovare il tronista, l'uomo perfetto per potere stare al suo fianco. Cosa succederà alla corte della Queen? Probabilmente lo scopriremo questo pomeriggio, con la nuova registrazione.

