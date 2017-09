Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione trono classico del 14 settembre: Mario Serpa opinionista?

uomini e donne,trono classico

Tutto è pronto per una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne. Sabrina, Alex, Paolo e Mattia sono pronti a tornare sui loro troni per guardare insieme al pubblico le nuove esterne e, soprattutto, conoscere nuove persone ma la sorpresa di oggi potrebbe riguardare gli opinionisti. Si è parlato tanto della possibilità che Mario Serpa potesse vestire i panni di opinionista e nella scorsa edizione, per un po', lo ha fatto ma oggi potrebbe essere il suo giorno. Secondo i fan della trasmissione ma, soprattutto, dell'ex fidanzato di Claudio Sona, sembra proprio che oggi Mario Serpa diventerà ufficialmente un opinionista del programma e che prenderà posto accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari. Al momento non c'è nessuna conferma ufficiale da parte del diretto interessato e nemmeno dalla redazione (o Raffaella Mennoia) sui social.

OSPITI E OPINIONISTI

Altro capitolo a parte riguarda gli ospiti della registrazione del trono classico di oggi, 14 settembre. Nelle prime due puntate ci sono stati alcuni dei protagonisti di Temptation Island, in particolare i lenticchi Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo ma oggi non ci saranno. Toccherà alle altre coppie protagoniste del reality sui sentimenti arrivare in studio per raccontarsi due mesi dopo il programma? I fan lo sperano anche se al momento non ci sono foto o indizi che lasciano pensare a questo. La settimana scorsa ospiti in studio sono stati anche Luca Onestini e Soleil Sorgè, prima dell'entrata in casa del Grande Fratello proprio del bel tronista, toccherà ad un'altra ex coppia partecipare alla registrazione? La verità verrà a galla intorno alle 16.00 con l'inizio della registrazione.

© Riproduzione Riservata.