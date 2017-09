VOGUE FASHION'S NICHT/ Milano, ospiti ed iniziative dell'evento dedicato alla moda

Liam Gallagher

Si tratta del giorno che tutti gli appassionati di moda attendono e che darà la possibilità di assistere ad importanti concerti, eventi di ogni tipo oltre che ad imperdibili acquisti tra i negozi di Milano. La Vogue Fashion's Nicht si svolgerà oggi 14 settembre nel capoluogo lombardo a partire dalle ore 17:00 e poi proseguendo fino a tarda notte. L'evento più atteso è senza dubbio il concerto di Liam Gallagher che si terrà in Terrazza Duomo a partire dalle ore 21:00 e che sarà visibile anche nella piazza sottostante grazie ad un maxischermo. Il cantante degli Oasis presenterà alcuni brani del suo nuovo album che sarà ufficialmente in uscita dal prossimo 6 ottobre. Liam Gallagher è soltanto uno degli ospiti musicali dell'evento modaiolo che potrà vantare anche sulle esibizioni dell'americana Madison Beer, di Omar Pedrini oltre che di vari dj set sparsi lungo le vie delle città. Tra di essi segnaliamo l'imperdibile performanse del DJ e produttore francese Martin Solveig, davanti al negozio OVS di via Torino a partire dalle ore 22:00.

I principali eventi della Vogue Fashion's Nicht di Milano

Non ci sarà soltanto musica nella Vogue Fashion's Nicht di Milano, che si articolerà lungo le principali vie della città. Tanti i negozi aderenti all'iniziativa da via Della Spiga a corso Buenos Aires, da corso Venezia a Porta Genova fino a piazza Gae Aulenti e al quartiere di Porta Nuova. Chi arriverà nel capoluogo per dedicarsi allo shopping avrà l'imbarazzo della scelta con sconti ed edizioni limitate per articoli di abbigliamento di ogni tipo. Non mancherà inoltre lo spazio per la riflessione e per l'arte: Vogue proporrà dei talk show per discutere del tema della moda mentre in via Brera sarà possibile seguire una mostra dedicata al bianco e nero, con l'esposizione di dipinti ma anche di arredi di vario tipo dedicati ai due colori. L'Associazione Culturale ARS Art Space presenterà invece l'appuntamento denominato Premier Milan Fashion Nicht nel quale il critico d'arte Luca Cantore D'Amore presenterà 9 famosi fashion designer in compagnia di altri artisti emergenti. I proventi delle vendite verranno devoluti in beneficenza: lo scorso anno era toccato al Centro Italia, colpito dal terremoto, quest'anno invece toccherà alla riqualificazione del mercato comunale coperto di Lorenteggio.

