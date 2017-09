Veronica Pivetti / La nuova vita accanto a Giordana e le similitudini con Camilla (Provaci ancora prof 7)

Veronica Pivetti

L'attesa è finita per tutti i fan di "Provaci ancora prof!", la fiction Rai che questa sera torna in onda con la sua immancabile protagonista Veronica Pivetti. L’attrice cinquantaduenne convive con il personaggio, Camilla, da ormai ben 12 anni e non se ne dice affatto stanca, anzi trova con lei molte affinità, come racconta in una recente intervista a Vanity Fair: «Siamo come gemelle, ci vogliamo bene e credo che l’affetto sia reciproco – dichiara –. Camilla ha moltissimo di me e viceversa. Spero di incontrarla ancora parecchie volte, sì perché le idee per l’ottava stagione ci sono, eccome! - poi ancora aggiunge - Insomma la prof non vuole andare proprio in pensione». Le novità di questa nuova stagione sono molte «ma l’elemento più interessante di questa settima serie è che inizia in maniera diversa dalle altre – racconta l’attrice – finalmente Camilla e Gaetano andranno a vivere insieme. Era ora!».

LA STORIA CON LA COMPAGNA GIORDANA

Di recente Veronica Pivetti è tornata al centro del gossip per una importante rivelazione sulla sua vita privata. In una recente intervista al settimanale DiPiù, l'attrice ha dichiarato di vivere con una donna: "Vivo con Giordana, sono felice. Ma non lo definirei un amore" ha raccontato, per poi aggiungere: «Il mio rapporto con lei è serio, sincero, profondo, intenso. Vivo con lei e due cani, siamo una famiglia, non potrei desiderare di più». Veronica Pivetti è in un periodo davvero felice della sua vita e chiude un vecchio capitolo: «Gli uomini mi hanno delusa. Oggi sono felice così», incalza. Poi però precisa: «È una cara, carissima amica, non lo definirei un amore, anche se è il rapporto più profondo che ho avuto nella mia vita ed è sotto gli occhi di tutti. Ci vogliamo molto bene, in lei rivedo Adriana, una ragazza della quale mi innamorai da giovane, me ne innamorai perdutamente».

L'APPUNTAMENTO CON PROVACI ANCORA PROF! 7

Veronica Pivetti torna a partire da questa sera 14 settembre alle ore 21.25 su Raiuno nei panni di Camilla Baudino, l’insegnante di lettere più amata della televisione, con una nuova stagione della fiction: Provaci ancora, Prof! 7. OIltre all'insegnamento, la nostra protagonista non perderà quella tendenza e passiojne per l'investigazione che la porterà, anche in questa stagione, a scoperte esilaranti.

