WALL STREET: IL DENARO NON DORME MAI/ Su Rete 4 il film con Michael Douglas (oggi, 14 settembre 2017)

il film drammatico in seconda serata su Rete 4

MICHAEL DOUGLAS NEL CAST

Wall Street: Il denaro non dorme mai, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 14 settembre 2017 alle ore 23.25. Una pellicola di genere drammatica che è stata diretta da Oliver Stone, annovera nel suo cast Michael Douglas e rappresenta il sequel di un altro progetto cinematografico del 1987 e diretto dallo stesso regista, Wall Street. Al fianco di Douglas troviamo inoltre l'attrice Shia LaBeouf nel ruolo di protagonista e nei panni di Jacob Moore. Altri nomi importanti sono presenti nella pellicola a partire da Susan Sarandon, una delle stelle della recente 74esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, senza dimenticare Eli Wallach, Carey Mulligan, Josh Brolin, Vanessa Ferlito e Charlie Sheen, protagonista di punta delle prime stagioni della sit-com Due uomini e mezzo. Uno dei particolari interessanti del film con Michael Douglas riguarda la partecipazione dell'attore Eli Wallach, conosciuto come leggenda del genere spaghetti western, si ricordano i suoi ruoli in pellicole importanti come I magnifici sette, Il buono, il brutto, il cattivo di Sergio Leone e Il padrino - Parte III. Ma scopriamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

Il drama è ambientato otto anni dopo quanto accaduto nella pellicola madre, la trama mostrerà la fuoriuscita da galera di Gordon Gekko. Sette anni più tardi pubblicherà un libro in cui preannuncia un prossimo crack finanziario che metterà in ginocchio l'economia mondiale. Le sue affermazioni verranno tuttavia prese sotto gamba. Nel frattempo, Winnie, la figlia di Gekko, continua a manifestare un forte odio nei confronti del padre ed infine lo accusa di aver provocato il suicidio del fratello. Zabel invece gestisce una banca d'affari incentrata per lo più sugli investimenti ecoambientali e si trova sul punto di fare un'interessante scoperta sulla produzione di energia illimitata e del tutto verde. Il resto del mondo continua tuttavia a vedere Zabel sull'orlo del collasso finanziario, dati i numerosi investimenti ad alto rischio. Il magnate conferirà al suo assistente Jacob un'interessante gratifica perché la investa in borsa, azione che il ragazzo compie andando contro il parere di amici e conoscenti. In seguito Jacob scoprirà che in realtà le voci che circolano sul suo capo sono reali e che il suo collasso economico non farà altro che trascinare nello stesso vortice anche tutte le altre potenze. L'assistente si avvarrà in un secondo momento dell'aiuto di Gekko per poter uscire dall'empasse e salvare la banca di Zabel per evitare che il mondo collassi.

