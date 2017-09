X Factor 2017 ed.11 / Audizioni prima puntata: novità, playlist Spotify e diretta Radio (14 settembre)

X Factor 2017

L'undicesima edizione di X Factor 2017, torna in pista più forte che mai. Tantissime le novità, ecco a seguire, tutte le anticipazioni della prima puntata di stasera. giovedì 14 settembre e le ultimissime informazioni per visionare lo spettacolo nel migliore dei modi. 360° di musica, questo è il progetto della nuova edizione del talent musicale tra i più amati in TV. Al fianco di Alessandro Cattelan, troveremo su SkyUno, anche i quattro giudici del programma: Levante, Mara Maionchi, Fedez e Manuel Agnelli. Le responsabilità dei giudici, saranno ben più spiccate rispetto agli altri anni. Le prime modifiche infatti, emergono attraverso i Bootcamp, dove ogni giudice dovrà scegliere in maniera autonoma (senza confrontarsi con gli altri), a chi affidare le famose cinque sedie a disposizione per la gara. Successivamente, anche gli Home Visit hanno subìto delle variazioni, con l'assegnazione dei brani, solo la sera prima delle esibizioni, per proporre un live ancor più veritiero e fortemente emozionale. Per la prima volta, X Factor sarà anche trasmesso in diretta radiofonica, tra le frequenze di RTL 102.5. Confermata invece, la messa in onda su SkyUno per quanto concerne le puntate dei Live Show. Le selezioni, andranno in onda anche su TV 8, 24 ore dopo la puntata trasmessa su SkyUno.

La prima puntata e le novità

Mara Maionchi nel corso della conferenza stampa di ieri mattina, ha già messo in chiaro alcune cose: “Bisogna lavorare molto e spero che i ragazzi siano pronti per fare fatica, perché è l’unico modo per fare successo […] Se posso fregarvi vi frego volentieri, anche se mi state simpatici”. I casting di X Factor Italia, prenderanno il via nel corso della prima serata di oggi, giovedì 14 settembre 2017 a partire dalle 21.15, puntualissimi su SkyUno HD. Fedez intanto, sarà alla guida della categoria Under Uomini. Levante si occuperà delle Under Donne. A Mara Maionchi il compito di gestire gli Over mentre Manuel Agnelli, da perfetto leader di una band, si occuperà proprio dei Gruppi. Da stasera, si apriranno le danze dello show musicale, ma in che modo verranno divise le varie puntate? Scopriamolo di seguito, grazie alle prime anticipazioni!

X Factor 11, anche in chiaro: ecco quando

Stasera, andrà in onda su SkyUno, la prima delle sei puntate previste per le selezioni di X Factor 2017. Oltre ai quattro giudici, ci sarà nuovamente anche Elio de Le Storie Tese ma lui, questa volta, guiderà StraFactor. Tra le novità dello show musicale, gli amanti di Spotify avranno modo di ascoltare le inedite playlist proposte dai giudici oltre che da i concorrenti. Tra le anticipazioni degli inediti invece, le esibizioni avranno luogo già dal quinto live, per dare la possibilità a più concorrenti di fare conoscere la propria musica. Le audizioni del programma verranno trasmesse il 14, 21 e 28 settembre (il venerdì in chiaro su TV8). Per quanto riguarda i Bootcamp invece, spazio il 5 e 12 ottobre (il venerdì in chiaro su TV8). Gli Home Visit andranno in onda il 19 ottobre (Il venerdì in chiaro su TV8). La diretta Live di X Factor 2017, prenderà vita dal prossimo 26 ottobre solo su SkyUno HD.

