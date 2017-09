2 CELLOS/ Celebrano i due grandi simboli della musica italiana (Andrea Bocelli Show)

Andrea Bocelli

I 2 Cellos saranni presenti stasera nello show della Fondazione Bocelli Celebrity Fight Night, organizzata per raccogliere fondi per enti benefici. I 2 Cellos sono un duo di violoncellisti croato/sloveno che si è formato nel 2011 e composta da Luka Sulic e Stjepan Hauser. Hanno formato il duo nel 2011 unendo brani di musica contemporanea in chiave moderna, usando solo i due violoncelli per le esecuzioni. Il loro rifacimento del brano Smooth Criminal di Michael Jackson diventa un vero e proprio fenomeno del web che uscirà come singolo nello stesso anno. Successivamente, è la volta di Welcome to the jungle dei Guns N'Roses, estratti dal loro primo album e disponibili per il dowload digitale. Elton John ha anche chiesto loro di esibirsi nel tour mondiale del 2011, anche in Italia. Il duo ha inciso quattro album.

2 CELLOS, ANCHE ALLA SERATA PER PAVAROTTI

I 2 Cellos si sono esibiti anche in onore della serata di Luciano Pavarotti, dove si sono dati da fare con brani cari al tenore, il quale fu il primo a promuovere la contaminazione fra generi musicali e collaborazione fra artisti di estrazione diversa. Al Celebrity Fight Night, invece, il duo mostrerà tutta la propria riconoscenza a Bocelli, che li ha voluti anche al suo Teatro del Silenzio a Lajatico nel 2015. I 2 Cellos, in questo momento, stanno girando l'Europa con The Score World Tour, che li ha visti esibirsi anche in Italia.

