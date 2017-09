AIDRA GARIFULLINA/ Il suo amore per la lirica nacque a soli 3 anni (Andrea Bocelli Show)

All'Andrea Bocelli show ci sarà anche Aidra Garifullina (foto LaPresse)

Aidra Garifullina parteciperà all’Andrea Bocelli show, il grande spettacolo organizzato dal tenore italiano al Colosseo a Roma, che andrà in onda venerdì 15 settembre in prima serata. Un soprano straordinario, conosciuta per la sua bravura sul palco ma anche per la sua straordinaria bellezza. Russa di Kazan, capitale della regione del Tatarstan, da giovanissima non poteva permettersi di studiare canto e pur di poter frequentare i teatri della grande lirica, sognava di fare la maschera. Le cose fortunatamente per lei sono andate molto meglio, a 30 anni la Garifullina è una vera e propria star della lirica, e la sua bellezza e la sua eleganza l’hanno portata spesso anche sulle prime pagine del gossip, tanto da essere stata spesso citata per la sua storia d’amore con l’ex campione di tennis russo Marat Safin: dalla relazione con lui è nata una bambina, che ora a cinque mesi, ma Aidra non si sbottona sulla sua vita sentimentale, affermando di non aver piacere nel parlare in pubblico di questioni private.

IL DUALISMO CON ANNA NETREBKO

Aidra Garifullina ha raccontato spesso come sia nato il suo amore per la lirica, sottolineando di aver iniziato a cantare, e a comprendere di avere talento, già in tenerissima età, a soli 3 anni. La madre è stata fondamentale per insegnarle i primi rudimenti del canto, poi è arrivato tutto il resto, anche se come detto durante l’infanzia non ha potuto srudiare come avrebbe voluto in Russia. Il suo trasferimento a Vienna è stato decisivo per capire di poter diventare davvero una cantante professionista, e così è stato fino al debutto che l’ha consacrata tra i giovani talenti della lirica mondiale. Tanto da far nascere il dualismo con un’altra stella della lirica russa, Anna Netrebko, considerata l’erede della grande Maria Callas. E in molti hanno sottolineato come, per Anna e Aidra, oltre al talento anche l’aspetto fisico affascinante sia stato molto importante per consacrarle all’attenzione internazionale. Una qualità ammessa dalla stessa Aidra che ha raccontato di aver faticato di più, per questo motivo, a farsi prendere sul serio.

IL FONDAMENTALE RUOLO DI VALERY GERGIEV

Come racconta la Garifullina in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, “Oggi bisogna essere belle. Ma è più difficile convincere che fai sul serio. Quante volte mi hanno detto: non hai bisogno di cantare, sali sul palco e sorridi”. Sia per Aidra Garifullina, sia per Anna Netrebko, il talent scout decisivo è stato Valery Gergiev, direttore del Teatro Mariinskij. Come raccontato da Aidra: “Per Anna c’è la leggenda che puliva i pavimenti di quel teatro quando Gergiev le chiese chi fosse, e a me diede fiducia con un grande ruolo mozartiano quando non avevo alcuna esperienza. Glielo dissi. Imparerai, mi rispose a bruciapelo.” Il talento della Garifullina è sicuramente uno dei motivi per seguire la grande serata al Colosseo di Roma, uno scenario storico unico al mondo, per la grande serata dell’Andrea Bocelli Show, in cui si alterneranno sul palco le più grandi star della musica lirica e leggera a livello mondiale.

