ANDREA GRIMINELLI/ Il flautista prodigio amico di Pavarotti (Andrea Bocelli Show)

ENFANT PRODIGE

Andrea Griminelli è uno degli artisti che prenderanno parte all'evento Celebrity Fight Night, promosso dalla Fondazione Bocelli e che devolverà parte del ricavato a enti benefici. Griminelli è un flautista italiano che ha iniziato il suo studio all'età di dieci anni. Jean-Pierre Rampal e James Galway sono stati i suoi maestri ha iniziato prestissimo la sua carriera concertistica, suonando nei più famosi teatri del mondo con numerose orchestre e direttori di prestigio. Nel 1984 si è esibito con Luciano Pavarotti all'Opera di Chicago e la sua fama si deve proprio ai concerti col celebre tenore al Madison Squadre Garden di New York, col quale intraprese una vera e propria collaborazione. Nel 1991 ha ottenuto l'onorificienza di Cavaliere delle Repubblica e nel 2003 u quella di Ufficiale al merito della Repubblica italiana.

ANDREA GRIMINELLI, L'AMICIZIA CON LUCIANO PAVAROTTI

Andrea Griminelli è stato grande amico di Luciano Pavarotti e ha collaborato con lui in numerose occasioni. La collaborazione con il tenore si è prolungata a lungo e resta nella memoria il concerto all'Hyde Park di Londra nel 1990. Anche sotto la Torre Eiffel, Griminelli ha appassionato il pubblico così come nella Piazza Rossa di Mosca. Nel 2001 è uscito il suo album Andrea Griminelli's Cinema Italiano: a new interpretation of italian film music, dove le musiche sono reinterpretate con Sting, Luciano Pavarotti e Lucio Dalla. Molto toccante il suo concerto del 2008 a Petra, in Giordania, che è stato trasmesso a Retequattro.

