ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL/ Puntata 15 settembre: Brooke scopre Ridge e Quinn insieme ma...

Beautiful

Buone notizie per i telespettatori di Beautiful che non seguiranno oggi l'ultima puntata della settimana. La soap americana, infatti, andrà in onda anche di sabato dopo la pausa nella programmazione pre-festiva durata tutta l'estate 2017. La stessa sorte sarà riservata anche a Una Vita che verrà trasmessa anche di sabato proprio al termine di Beautiful. Si ripartirà questo pomeriggio dai dubbi di Brooke e Steffy relativi alla nuova carica di Co-Amministratore Delegato assunta da Ridge: le due donne saranno ovviamente molto felici per questo risultato ottenuto ma non potranno fare a meno di chiedersi per quale motivo Quinn abbia favorito fino a questo punto il suo storico rivale. Per ora però sarà impossibile immaginare la verità, tanto che tra i Bridge tutto sembrerà andare per il meglio: la coppia sarà unita e felice e si scambierà un bacio appassionato proprio davanti agli occhi di Quinn. Quest'ultima faticherà a nascondere la gelosia nei confronti della Logan e poco dopo cercherà di avere un confronto con il figliastro.

Brooke sorprende i Quidge insieme

Dopo avere visto Ridge baciare Brooke, oggi a Beautiful vedremo Quinn parlare da sola con lui per chiarire ancora una volta la situazione: entrambi preciseranno che in nessun modo i rispettivi partner dovranno scoprire quanto accaduto tra loro a San Francisca. Ma proprio mentre questo colloquio giungerà al termine, Brooke entrerà nell'ufficio del fidanzato sorprendendo la coppia insieme. Non ci saranno atteggiamenti compromettenti tra loro ma vedremo la Logan cominciare a dubitare che possa essere accaduto qualcosa di strano in sua assenza? Nella casa di moda rivale, ovvero alla Spectra Fashions, Sally e Shirley saranno molto emozionate all'idea di dare il via alla loro nuova avventura. Per creare un'attività di successo dovranno attorniarsi di collaboratori fedeli e validi, per questo cominceranno a valutare alcuni curriculum che sono loro pervenuti. La scelta del sarto desterà in loro più di qualche preoccupazione, almeno fino a quando faranno la conoscenza di Saul Feinberg.

