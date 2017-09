Andrea Uboldi/ Video X Factor 2017, il giovane rapper "vomita tutto" e fa piangere i giudici

X Factor 2017

Tra miti e rap, Andrea Uboldi è riuscito a raccontare la sua storia sul palco di X Factor 2017 lasciando il pubblico senza fiato e i giudici senza lacrime. Il giovane rapper è arrivato sul palco portando con sé la sua timidezza ma anche carico della sua storia che ha "vomitato" subito quando si è messo a cantare. Il suo racconto inizia da una risposta alla domanda di Levante sui suoi tatuaggi: tre alberi con tre significati diversi ma uno molto intenso e che riguarda il padre "scoprirete dopo perchè". Così il giovane lancia il suo inedito che sconvolge tutti.

LACRIME E GIUDIZI POSITIVI PER LUI

Andrea spiega di aver usato delle similitudini con L'Odissea e Ulisse per raccontare la sua storia di ragazzo abbandonato dal padre troppo impegnato a fumare e drogarsi per assumersi le proprie responsabilità fino a che non ha deciso di lasciarlo. L'uomo ha abbandonato la sua famiglia e adesso vive "con tre cani e una cagna" senza guardarsi indietro, senza mai cercare suo figlio o la sua famiglia e lasciando una ferita nel suo cuore che sarà difficile far chiudere. Andrea cante e i giudici piangono commossi. Levante rivela che le sue lacrime sono dovute ad una storia molto simile alla sua, Fedez è sicuro che sia stato questo "vomitare la sua storia"a renderlo così magico e la stessa Mara Maionchi, dopo aver pianto disperata, ha evitato di parlare e giudicare limitandosi ad un secco sì. Clicca qui per vedere il video del momento.

