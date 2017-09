BAKE OFF ITALIA 2017 / Anticipazioni, prove e diretta terza puntata: chi saranno gli eliminati?

Bake Off Italia 2017

Oggi, venerdì 15 settembre, alle 21.10 su Real Time, torna l’appuntamento più dolce della televisione italiano, quello con Bake Off Italia 2017, giunta alla terza puntata. Nel corso della prima puntata, sedici concorrenti sono riusciti a conquistare un posto nel tendone. Al termine della seconda puntata, gli aspiranti pasticceri sono rimasti in 15. A lasciare il dolcissimo talent show è stata Manuela che non è riuscita a superare le difficile prove previste dal regolamento. A giudicare i quindici concorrenti ancora in gara c’è una giuria severissima formata da Damiano Carrara che ha preso il posto di Antonio Lamberto Martino, il panificatore gastronomo che ha lasciato la giuria di Bake Off Italia dopo una sola edizione e dai veterani "re del cioccolato" Ernst Knam e la "lady di ferro" Clelia d’Onofrio. Al timone di Bake Off Italia, giunto alla quinta edizione, c’è sempre Benedetta Parodi che, con il suo atteggiamento dolce e pacato riesce sempre a rassicurare i concorrenti. Ogni settimana, infatti, non mancano mai i momenti di panico scatenati dall’ansia di non riuscire a portare a termine la prova.

LE PROVE

Nella terza puntata di Bake Off Italia 2017, i quindici aspiranti pasticceri rimasti in gare si sfideranno per conquistare un posto nella puntata successiva. Sono tre le prove che i concorrenti sono chiamati a superare. Nella prima prova, quella creativa, i concorrenti devono conquistare la fiducia dei giudici tirando fuori il loro talento creativo, fondamentale per ogni pasticcere. La prova tecnica, invece, mette alla prova la capacità dei pasticceri di eseguire alla perfezione la ricetta mentre la prova wow è, forse, quella più temuta. I pasticceri amatoriali, infatti, sono chiamati a stupire lasciando letteralmente senza parole la severissima giuria. I concorrenti di Bake Off Italia 2017 arrivano da tutti Italia, hanno esperienze di vita diverse e lavorano in settori molto lontani dalla pasticceria. Ad unirli è la passione per i dolci che coltivano come hobby. Partecipare a Bake Off Italia 2017 rappresenta così l’occasione per trasformare una semplice passione in un vero lavoro. Chi, tra i quindici concorrenti ancora in gara, dovrà dire addio al suo sogno?

© Riproduzione Riservata.