Belen Rodriguez/ Anche Aida Yespica si aggiunge all'esercito dei critici, ecco perché

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez è la regina del gossip e, come tale, è costantemente al centro dell'attenzione e delle critiche dei suoi immancabili haters. Negli ultimi giorni la modella è stata oggetto di discussione da parte dei fan di Andrea Iannone, secondo i quali la crisi di prestazioni del loro idolo sia da imputare proprio alla sua fidanzata. La prestazione deludente di Misano e il suo ritiro prematuro, non hanno fatto altro che peggiorare una situazione già particolarmente tesa. Ma anche nella casa del Grande Fratello Vip, la conduttrice di Tu sì que vales continua ad essere oggetto di discussione, sia nei pensieri di Alfonso Signorini che di altri concorrenti presenti nella casa più spiata d'Italia. Il primo a parlare della passione per la chirurgia di Belen è stato proprio il direttore di Chi nella puntata serale dello scorso lunedì 11 settembre: presentando Cecilia, infatti, Alfonso ha affermato che 'è uguale a Belen ma senza le punturine'. E non è stato l'unico a parlare di questo vizietto.

Aida Yespica critica il lato B di Belen

Anche Aida Yespica ha recentemente nominato Belen Rodriguez, rendendosi protagonista di una battuta abbastanza pungente. Pur con il sorriso tra le labbra, la modella ha confidato a Cristiano Malgioglio di voler chiedere alla sua collega argentina il motivo per il quale ha voluto farsi un lato B così grosso. Tali parole, che non hanno destato particolare preoccupazione nella madre di Santiago, hanno invece suscitato più di qualche critica tra i fan della showgirl, che si sono espressi in maniera abbastanza dura verso la Yespica. Secondo loro, infatti, quest'ultima è gelosa della bellezza della collega, oltre che del suo innegabile successo. La questione avrà ulteriori strascichi? Negli ultimi si continua a fare un gran parlare della possibilità che Belen possa entrare in qualche modo come ospite nella casa più spiata d'Italia, per incontrare in prima persona i fratelli Jeremias e Cecilia. Sarebbe questa anche un'occasione di confrontarsi con la stessa Yespica?

