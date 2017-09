CARLA CRUZ/ Il bacio scottante con Jeremias: strategia o vera passione? (Grande Fratello Vip 2017)

Carla Cruz, Grande Fratello Vip 2

LA PRIMA NOMINATION PER LEI

A poche ore dal suo ingresso al Grande Fratello Vip 2017, Carla Cruz ha conquistato la nomination al fianco di Luca Onestini, una scelta da parte degli inquilini dovuta alla mancanza di conoscenza. Carla è stata fra gli ultimi a varcare la porta rossa ed anche per questo non ha avuto modo di entrare in contatto con il gruppo di concorrenti, ma per lei la diretta si è conclusa con le scintille per via del voto dell'ex tronista di Uomini e Donne. Quasi tutti gli inquilini della Casa hanno infatti dato la loro nomination a Carla, ma quest'ultima non ha gradito le parole di Luca, nonostante nascondessero la pura verità. A sua volta, la modella brasiliana ha infatti deciso di nominare Luca, che in questa prima settimana di reality dovrà dimostrare come lei di poter proseguire la sua esperienza. I due tra l'altro sembrano essere entrati in sintonia nei giorni successivi alla diretta, dato che non è raro vederli insieme.

COSA NASCONDE IL BACIO "INCRIMINATO"?

Nelle ultime ore, il pubblico del Gf Vip 2017 è in gran fermento per via del bacio fra Carla Cruz e Jeremias Rodriguez. Il più piccolo dei fratelli di Belen è rimasto folgorato dalla sinuosità e solarità della modella, con cui è scattato un appassionato bacio nelle ultime sere. Il mondo del gossip si è scatenato all'istante ed anche le malelingue si sono fatte sentire, dato che secondo l'opinione di qualcuno Carla ha baciato Jeremias solo per salvarsi dalla nomination. Cosa c'è di meglio del resto di uno scandalo sotto il sole? Il Gf Vip è stato al centro di vicende amorose già nella sua prima edizione, ma quest'anno il tempo sembra scorrere anche più in fretta. Carla Cruz inoltre ha stretto un forte legame con Cecilia Rodriguez, la sorella protettiva di Jeremias, con cui ha trascorso quasi tutte le sue giornate. Che anche queste fosse una mossa per ingraziarsi i Rodriguez? Ricordiamo infatti che Cecilia e Jeremias formano in realtà un unico concorrente.

VARCHERA' LA PORTA ROSSA?

Carla Cruz potrebbe essersi salvata dall'uscita, ma bisogna capire quale potrebbe essere la preferenza del pubblico del Gf Vip. Sui social la modella sembra essere passata quasi inosservata, anche se il bacio con Jeremias Rodriguez le ha dato di certo man forte e le ha permesso di farsi notare. Tuttavia, bisogna considerare l'impressione che è riuscita a dare come persona, al di là della presunta passione sbocciata con il fratello di Belen, dato che il televoto potrebbe accompagnarla comunque verso la porta d'uscita. Fino ad oggi, la modella ha dimostrato di avere un carattere placido ed accomodante, tanto da non rispondere o mostrare fastidio ai rimbrotti di Simona Izzo, che in più di un'occasione le ha fatto notare l'eccessiva durata delle sue docce. Per ora tutto tace, ma fra tutti i concorrenti in nomination, Carla potrebbe essere forse la più probabile ad uscire.

