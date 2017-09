CHRIS BOTTI/ Il trombettista "amico" di Barbra Streisand, Sting e Frank Sinistra (Andrea Bocelli Show)

Andrea Bocelli

UN TROMBETTISTA AL COLOSSEO

Andrea Bocelli sarà al Colosseo in una serata evento del 15 settembre per sostenere i progetti educativi della Andrea Bocelli Foundation e del Muhammad Ali Parkinson Center. Chris Botti, celebre trombettista cresciuto in Oregon e che in passato ha anche trascorso l'infanzia in Italia è tra le persone che saliranno sul palco. Grazie alla madre, ha avuto numerose influenze musicali, essendo lei una pianista e insegnante di pianoforte. Ha collaborato con artisti di ogni genere come Barbra Streisand, Sting, Frank Sinistra, Dean Martin, Jill Scott e proprio Bocelli. La popolarità, in Italia, l'ha ottenuta grazie al brano La belle dame sans regrets, interpretata con Sting e contenuta nell'album To Love Again-The Duets. Nel 2007 ha eseugito il brano Love Affair contenuto nell'album We all love Ennio Morricone.

CHRIS BOTTI, L'AMORE PER LA MUSICA

Chris Botti ha vinto un Grammy per il suo ultimo album "Impressions", un CD che includeva anche artisti come Vince Gill, mark Knopfler e Andrea Bocelli. Ha suonato con Sting e Paul Simon. Ha saputo costruire il suo pubblico lontano dalla ribalta televisiva ma riempiendo tutti gli auditorium. Utilizza gli sponsor su Instagram o tramite campagne di Branding. Tutto è nato quando, all'età di nove anni, Botti ha ascoltato alla radio la canzone di Miles Davis, carica di malinconia. Si è sempre sentito un mix di tutti gli artisti che ha conosciuto e studiato anche se ognuno veicola in modo diverso le sue emozioni. Oltreutto, l'artista passa frequentemente da un genere all'altro. Tra i suoi sogni c'è quello di suonare con Peter Gabriel ed Ed Sheran.

© Riproduzione Riservata.